La economía digital se potencia en el ITLA con el workshop de Twitch para jóvenes talentos

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La plataforma global Twitch, líder mundial en transmisiones en vivo y comunidades digitales de creadores, realizó un workshop exclusivo en el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), donde impactó a más de 100 estudiantes destacados, como parte de las actividades del Segundo Festival Latinoamericano de Creadores de Contenido.

El encuentro fue conducido por Nicolás Comellec, ejecutivo de la división hispana de Twitch, quien compartió con los jóvenes estrategias, herramientas y tendencias que están redefiniendo el mundo del streaming. Durante la jornada, los participantes conocieron cómo esta industria puede convertirse en una vía para impulsar proyectos académicos, creativos y profesionales con impacto global.

En ese contexto, el rector del ITLA, ingeniero Jimmy Rosario Bernard, destacó la relevancia de esta colaboración, al expresar que “para nuestra institución es un honor recibir a representantes de una plataforma global como Twitch, así como al liderazgo del Festival Latinoamericano de Creadores de Contenido. Este tipo de iniciativas fortalece la formación de nuestros estudiantes y los conecta con las dinámicas reales de la industria digital, abriendo oportunidades de crecimiento y proyección internacional”.

Esta jornada formativa, realizada como antesala al Festival Latinoamericano de Creadores de Contenido, tuvo como propósito inspirar, capacitar y conectar a las nuevas generaciones con las oportunidades que ofrece la economía digital, promoviendo la innovación, el emprendimiento tecnológico y la creación de contenido de alto valor desde la República Dominicana.

Perteneciente al grupo Amazon, Twitch ha revolucionado la forma en que el mundo consume contenido en vivo, conectando cada día a más de 35 millones de usuarios y 7 millones de creadores al mes. Su influencia abarca desde el entretenimiento y los deportes hasta la educación y la música, consolidándose como una de las principales plataformas globales de interacción en tiempo real.

La alianza entre el Festival Latinoamericano de Creadores de Contenido y el ITLA reafirma el compromiso de ambas entidades con la formación tecnológica, la creatividad y la proyección del talento dominicano hacia escenarios internacionales, contribuyendo a posicionar al país como un referente en innovación y desarrollo digital en la región.

El workshop se llevó a cabo en las instalaciones del ITLA, en La Caleta, como preapertura del festival, cuya segunda edición se celebró del 18 al 19 de abril de 2026 en el Salón de Eventos de Sambil, Santo Domingo, reuniendo a más de 4,000 asistentes, marcas internacionales, plataformas digitales y medios de comunicación de toda Latinoamérica.

También estuvieron presentes en el workshop Juan Matos, vicerrector de Extensión y Desarrollo Social; Héctor Manzueta, fundador del Festival de Creadores de Contenido; Werner Olmos, coordinador del Centro de Excelencia de Arte y Sonido; Edwin Rodríguez, coordinador del Centro de Excelencia de Ingeniería; Rafael Frías, encargado de Servicios Estudiantiles; José Enrique Rodríguez, encargado del Centro de Mercadeo, y Rafael Vargas, del PCSD.