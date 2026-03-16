Consultor sugiere eliminar todos los cerdos del país debido a la peste porcina

Publicado por EVARISTO RUBENS Creado: Actualizado:

Desde la llegada de la Peste Porcina Africana (PPA) a República Dominicana en 2021, el país ha importado, solo desde Estados Unidos, más de 1,200 millones de dólares en carne de cerdo, según afirmó Carlos Trincado, consultor de bioseguridad en granjas porcinas.

Dijo que el país está importa más del 80% de la carne de cerdo que consumen los dominicanos. Informó que ha estado varias veces aquí tratando el tema de la PPA.

Afirmó que esos números indican que la República Dominicana nunca ha controlado la PPA y que “los números de las importaciones no mienten, lo peor, es que el sector porcino dominicano está en etapa de desaparición”. Trincado también aseguró que el país perdió su “seguridad alimentaria en carne de cerdo”.

Esas afirmaciones de Trincado están en un documento que envió, en el que dice que leyó un “artículo” que escribí sobre la PPA en RD. Se trata de unas declaraciones que dio a los medios de comunicación el director de Ganadería, Abel Madera, sobre la erradicación de la PPA. Trincado, es especialista en PPA y Bioseguridad en granjas porcinas.

“Toda mi carrera profesional como médico veterinario, la he realizado en USA, lo mismo que mi postgrado en enfermedades infecciosas del cerdo y en bioseguridad, en USA donde resido hace 27 años. Soy también consultor de FAO Europa, en temas de PPA y de bioseguridad”, afirma.

Cuenta que “en agosto del 2021, se me invitó a ser parte de la misión internacional que se formó, para desarrollar el plan de emergencia, ante la llegada de la PPA a su país.

Posteriormente en octubre, volví a RD, para hacer una auditoría en bioseguridad a granjas comerciales. Los resultados encontrados fueron catastróficos. Solo el 11 % de las granjas productoras de cerdos comerciales, tenían bioseguridad. De ahí, se explica la devastación, tan rápida, del sector porcino comercial frente a la PPA en su país, que hablar del sector de productor de cerdo de traspatio.

Dijo que también tuvo la oportunidad junto a otro colega de la Organización Mundial de Salud Animal, de viajar a Haití a finales de septiembre del 2021, “ahí nos dimos cuenta, que en Haití, fue donde se inició el brote de PPA, en nuestro continente. Estimamos que fue a mediados, del 2020, ya que para finales de septiembre del 2021, ya no existían cerdos en ese país. En base a mis conocimientos de la situación de la PPA en RD, la cual la he seguido todos estos años, me indican, que en su país NUNCA la PPA se controló y nunca se controlará”.

Desde los últimos 3 años, RD está importando un promedio anual de carne de cerdo desde USA de alrededor de 100 mil toneladas. Esa era la cantidad que producía RD en carne de cerdo el 2020, antes de la llegada de la PPA”. precisó.