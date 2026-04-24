Continuarán fuertes aguaceros en el país

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

Un sistema frontal y la incidencia de una vaguada sobre el país seguirán generando aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento en localidades de las regiones noroeste, norte, nordeste, la Cordillera Central, el valle del Cibao y la zona fronteriza.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que las lluvias iniciarán en la tarde y se extenderán hasta primeras horas de la noche.

De su lado, el Cetro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene alerta roja para Puerto Plata y Espaillat, por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañada e inundaciones.

En amarilla está Samaná, Hermanas Mirabal, La Vega, María Trinidad Sánchez, Monseñor Nouel, Santiago, Montecristi, San José de Ocoa, San Cristóbal, Santo Domingo y el Distrito Nacional. En verde Valverde, Santiago Rodríguez, Peravia, Duarte, Monte Plata, Elías Piña, Sánchez Ramírez, San Juan y Dajabón.