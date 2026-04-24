Incide sistema frontal
Continuarán fuertes aguaceros en el país
Meteorología prevé lluvias afectarán al noroeste, nordeste, la Cordillera Central, el valle del Cibao y la zona fronteriza
Un sistema frontal y la incidencia de una vaguada sobre el país seguirán generando aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento en localidades de las regiones noroeste, norte, nordeste, la Cordillera Central, el valle del Cibao y la zona fronteriza.
El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que las lluvias iniciarán en la tarde y se extenderán hasta primeras horas de la noche.
De su lado, el Cetro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene alerta roja para Puerto Plata y Espaillat, por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañada e inundaciones.
El País
Alerta roja: provincias de Puerto Plata y Espaillat sin docencia este 24 de abril
Lency Alcántara
En amarilla está Samaná, Hermanas Mirabal, La Vega, María Trinidad Sánchez, Monseñor Nouel, Santiago, Montecristi, San José de Ocoa, San Cristóbal, Santo Domingo y el Distrito Nacional. En verde Valverde, Santiago Rodríguez, Peravia, Duarte, Monte Plata, Elías Piña, Sánchez Ramírez, San Juan y Dajabón.