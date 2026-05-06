¿Qué no se contó del caso Llenas Aybar?

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El asesinato de José Rafael Llenas Aybar, ocurrido en 1996, continúa siendo uno de los crímenes más impactantes y debatidos en la historia reciente de República Dominicana.

El abogado Francisco Hernández repasó en una entrevista en el programa Al Tanto con Colombia Alcántara, los elementos que rodearon el caso, desde la planificación del secuestro hasta las conexiones sociales y diplomáticas que involucraron a familias influyentes.

“Este crimen no fue un hecho aislado, sino un entramado de poder y relaciones que puso a prueba la justicia dominicana”, afirmó Hernández, al recordar la participación de figuras como Luis Martín Palma de la Calzada, esposo de la entonces embajadora argentina.

Francisco Hernández abogado Redondo Llenas

El abogado también abordó las teorías que surgieron en torno al caso, incluyendo símbolos y rituales.

“El famoso ‘666’ no es casualidad; fue parte de un mensaje que generó más preguntas que respuestas”, señaló, aludiendo a las interpretaciones que marcaron la opinión pública.

Sobre las conexiones con familias influyentes, Hernández fue enfático: “La mención de los Pellerano no fue gratuita. Este caso reveló cómo ciertos apellidos podían alterar la percepción de la justicia”.

Caso Llenas Aybar

Para el jurista, el impacto del asesinato trascendió lo policial y se convirtió en un espejo de las tensiones sociales y culturales de la época. “El caso Llenas Aybar nos recordó que la justicia debe ser igual para todos, sin importar el poder o la influencia”, concluyó.

Arroyo LebrónChaimy Soriano

A casi tres décadas del hecho, el crimen sigue vivo en la memoria colectiva, como símbolo de la necesidad de fortalecer las instituciones y garantizar que hechos de tal magnitud no queden atrapados en la sombra de las teorías y el privilegio.