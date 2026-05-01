Convocan marcha para el 3 de mayo

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El Movimiento Acción de la Zona Norte convocó una marcha para el próximo domingo tres de mayo en contra de la explotación minera en Romero, que pretende hacer la empresa canadiense Gold Quest, en la provincia de San Juan de la Maguana, informó el diputado de la Fuerza del Pueblo (FP) por esa ciudad, Mélido Mercedes.

El congresista, quien afirmó que el agua es un tesoro que vale más que el oro, y que está dispuesto a pagar con su vida si es posible, defendiendo a San Juan, expresó que la marcha partirá del arco del triunfo del distrito municipal San Juan-Hato Nuevo, recorrerá la zona norte completa y concluirá en el muro de la presa de Sabaneta. Llamó al presidente Luis Abinader a poner el oído en el corazón del pueblo.