Luis Abinader apuesta al turismo con ampliación a cuatro vías de la entrada a Samaná

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El presidente Luis Abinader inauguró este martes el proyecto de ampliación a cuatro vías de la entrada a la provincia de Samaná, una obra estratégica que beneficiará de manera directa a más de 110,000 personas, mejorará la calidad de vida de la población y fortalecerá el desarrollo turístico de esta importante zona del país.

La intervención de la via forma parte de la estrategia del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para modernizar la infraestructura vial y potenciar polos turísticos clave.

Imágenes de la carretera

El proyecto contempló la ampliación de la vía a cuatro carriles, dos por sentido, la rehabilitación completa de la capa asfáltica, así como la construcción de base y sub-base estabilizadas para tráfico pesado.

Asimismo, incluyó la integración de accesos urbanos y turísticos, la construcción de cunetas longitudinales, alcantarillas y canalización de aguas pluviales, además de aceras y contenes, iluminación vial en tramos urbanos, intersecciones mejoradas y accesos secundarios.

Luis Abinader durante su discurso

Durante el acto, el presidente Abinader resaltó que, además de la reconstrucción de la entrada, se han impulsado proyectos clave como el remozamiento del malecón de Santa Bárbara y la solución de la cañada que vertía desechos a la bahía, así como alianzas público-privadas estratégicas como el puerto de Samaná, cuya inauguración anunció está prevista para el próximo 10 de abril y el megapuerto turístico de Arroyo Barril, que generará alrededor de 600 empleos directos y 1,200 indirectos.

Asimismo, recordó que, desde su primera visita a la provincia tras asumir el Gobierno en 2020, se trazó junto a autoridades y sectores productivos una hoja de ruta para el desarrollo de Samaná, logrando ejecutar cerca del 80% de las obras identificadas e incorporando nuevas iniciativas.

El mandatario también resaltó avances en el programa de titulación, con casi 800 certificados entregados y una meta de alcanzar unos 1,200 en Santa Bárbara, además de procesos en Catey y Sánchez, subrayando que esto facilita el acceso al crédito y dinamiza la economía local.

Eduardo Estrella

Añadió que se han desarrollado acueductos y otras infraestructuras esenciales, y reconoció que aún quedan obras pendientes que serán ejecutadas en el próximo año.

"Hemos avanzado bastante y seguiremos avanzando. Volveremos el día 10 de abril a inaugurar el puerto, lo cual es muy importante para el desarrollo económico porque el desarrollo económico se construye con infraestructura, con adelanto institucional como el tema de los títulos, con alianza público-privadas y creando estas infraestructuras. También con los empleos que van a crearse en el muelle, con los que se han creado, los nuevos hoteles. Así es que se construye el desarrollo económico de la provincia de Samaná", concluyó el presidente Abinader.

Acuerdos amigables con las familias, sin conflictos



Imágenes de la carretera

De su lado, el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, explicó que la reconstrucción de la entrada a Samaná, aunque tiene una longitud de 1.2 kilómetros, implicó importantes intervenciones técnicas y sociales, entre ellas la expropiación de 141 viviendas, proceso en el que se destinaron unos 270 millones de pesos y que, según destacó, se realizó mediante acuerdos amigables con las familias, sin conflictos.

Asimismo, indicó que fue necesario sustituir la tubería matriz de 24 pulgadas del acueducto, instalando una nueva tubería importada de hierro, lo que representó una inversión adicional de más de cien millones de pesos al costo original de la obra y detalló que se trata de una infraestructura de cuatro carriles, con doble carpeta asfáltica, diseñada para perdurar en el tiempo, incorporando sistemas de drenaje para manejar las aguas subterráneas y pluviales, así como cunetas, muros de gaviones y protección de taludes, garantizando su estabilidad y durabilidad. “Es una obra concebida para que dure muchos años, como la provincia de Samaná se lo merece”, expresó.

En cuanto a nuevas acciones, anunció que por instrucciones del presidente Luis Abinader se iniciará el proceso de licitación para la solución definitiva en la zona de Punta Balandra, un punto crítico donde frecuentemente se interrumpe el tránsito hacia La Galera, mediante la construcción de pilotes que garanticen una intervención duradera. También informó sobre la terminación del puente hacia la playa El Valle y la ejecución de un plan nacional de asfaltado que dará prioridad a los distritos municipales de la provincia.

El ministro agregó que continúan los trabajos en el malecón de Sánchez, así como el acondicionamiento de los paseos de la carretera Juan Pablo II, donde se colocará una nueva capa asfáltica para mejorar la seguridad vial. Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a conducir con precaución durante la Semana Santa, recordando la importancia de preservar la vida, y valoró la inauguración de esta obra como un paso significativo para el desarrollo de Samaná.

La provincia de Samaná reconoce visión del Abinader con esta obra



Imágenes del evento

En tanto, el senador de la provincia de Samaná, Pedro Catrain Bonilla, manifesto que esta es la antesala del desarrollo y que hoy en Samaná hace historia y avanza en paso firme. "Hoy queda demostrada que cuando hay una voluntad política las obras llegan y transforman esta es la señal clara de que Samaná dejó atrás el abandono y avanza definitivamente en la ruta del progreso. Aquí hay un modelo de gobierno que funciona, se escucha, se decide y se ejecuta, Samaná hoy es distinta más conectada, más segura y más preparada para crecer. Presidente Abinader esta provincia reconoce su visión y reconoce que esta obra lleva su sello de hacer lo que otros no hicieron y hoy afirmamos sin duda que Samaná avanza y avanza con su gobierno que cumple".

Nueva entrada de Samaná representa progreso, desarrollo y esperanza



Asimismo, el alcalde del municipio cabecera, Nelson Núñez, destacó que la inauguración de la nueva entrada de Samaná representa progreso, desarrollo y esperanza para toda la comunidad, al tiempo que valoró el compromiso del presidente Luis Abinader con la provincia, recordando que desde el inicio de su gestión visualizó y promovió esta obra junto al remozamiento del malecón y el desarrollo de la marina, hoy convertidos en realidad. Agregó que esta infraestructura fortalece el turismo, dinamiza la economía y mejora la calidad de vida de los ciudadanos, al tiempo que llamó a la población a cuidar esta obra como símbolo de avance y bienestar.

Se transforma en una infraestructura clave para el desarrollo territorial



Imágenes de la carretera

La entrada a Samaná constituye un corredor turístico y logístico, al ser la principal puerta de acceso al destino, conectar comunidades rurales con centros urbanos y servir como eje para el transporte de productos agrícolas y pesqueros. Con esta intervención, la vía se transforma en una infraestructura clave para el desarrollo territorial.

En cuanto al impacto económico y social, una vía en buen estado impacta directamente en emergencias médicas, educación y abastecimiento, lo que se traduce en una mejor calidad de vida tangible. Asimismo, el fortalecimiento del turismo dominicano permitirá facilitar el acceso ordenado a atractivos naturales, reducir rutas improvisadas que dañan el medio ambiente y permitir una planificación turística más controlada.

La bendición del acto estuvo a cargo del Obispo de la diócesis de San Francisco de Macorís, monseñor Alfredo Cruz.

En la actividad estuvieron presentes el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; la gobernadora provincial, Teodora Mullix Geraldino; el ex presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Milton Ray Guevara; el director ejecutivo del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape), Demetrio Vicente Ureña y los diputados Cecilio García y Carmen Lidia Williams.