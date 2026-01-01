Corrupción y juicio divino: eje del mensaje de Ezequiel Molina en Batalla de la Fe

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

En la multitudinaria concentración evangélica Batalla de la Fe 2026, celebrada en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, el pastor Ezequiel Molina Rosario centró su mensaje en la corrupción y la falta de ética que, según afirmó, afectan a la sociedad y a sus gobernantes.

Basándose en el libro del profeta Sofonías, capítulo 1, versículo 9, Molina recordó que “Jehová castigará a los que saltan la puerta, los que llenan las casas de robo y engaño”, señalando que este pasaje bíblico describe prácticas de corrupción que siguen vigentes más de dos mil seiscientos años después.

El líder religioso advirtió que quienes violentan las leyes y se apropian de lo que no les pertenece serán castigados, y subrayó que la corrupción es un pecado que no solo daña a las instituciones, sino que también afecta directamente a las familias y comunidades.

Batalla de la FeDuany Nuñez

“Dios castiga a los corruptos, a los abusadores y a los que se roban lo que no es suyo”, enfatizó Molina, en un discurso que llamó a la reflexión sobre la responsabilidad ética de quienes ejercen poder y autoridad.

El pastor también recordó que, por encima de presidentes y reyes, existe un Dios todopoderoso que no puede ser destronado, y exhortó a la población a escuchar y obedecer el mensaje divino para evitar las consecuencias de la desobediencia.