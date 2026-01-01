Mensaje cristiano
Corrupción y juicio divino: eje del mensaje de Ezequiel Molina en Batalla de la Fe
Basándose en el libro del profeta Sofonías, capítulo 1, versículo 9, Molina recordó que “Jehová castigará a los que saltan la puerta, los que llenan las casas de robo y engaño”, señalando que este pasaje bíblico describe prácticas de corrupción que siguen vigentes más de dos mil seiscientos años después
En la multitudinaria concentración evangélica Batalla de la Fe 2026, celebrada en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, el pastor Ezequiel Molina Rosario centró su mensaje en la corrupción y la falta de ética que, según afirmó, afectan a la sociedad y a sus gobernantes.
El País
Ezequiel Molina proclama “El Día de Dios” en Batalla de la Fe 2026
Lency Alcántara
Basándose en el libro del profeta Sofonías, capítulo 1, versículo 9, Molina recordó que “Jehová castigará a los que saltan la puerta, los que llenan las casas de robo y engaño”, señalando que este pasaje bíblico describe prácticas de corrupción que siguen vigentes más de dos mil seiscientos años después.
El líder religioso advirtió que quienes violentan las leyes y se apropian de lo que no les pertenece serán castigados, y subrayó que la corrupción es un pecado que no solo daña a las instituciones, sino que también afecta directamente a las familias y comunidades.
“Dios castiga a los corruptos, a los abusadores y a los que se roban lo que no es suyo”, enfatizó Molina, en un discurso que llamó a la reflexión sobre la responsabilidad ética de quienes ejercen poder y autoridad.
El pastor también recordó que, por encima de presidentes y reyes, existe un Dios todopoderoso que no puede ser destronado, y exhortó a la población a escuchar y obedecer el mensaje divino para evitar las consecuencias de la desobediencia.