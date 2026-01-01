Ezequiel Molina proclama “El Día de Dios” en Batalla de la Fe 2026

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Miles de fieles se congregaron este 1 de enero en el Estadio Olímpico Félix Sánchez para participar en la tradicional concentración evangélica Batalla de la Fe 2026, encabezada por el pastor Ezequiel Molina Rosario, quien presentó el mensaje titulado “El Día de Dios”.

Durante su intervención, Molina Rosario citó pasajes del libro de Apocalipsis, capítulo 20, que describen la visión del “gran trono blanco” y el juicio final, destacando la importancia de que los nombres estén inscritos en el “libro de la vida”.

El pastor explicó que un día, aunque representa solo 24 horas en la vida terrenal, puede tener un significado trascendental frente a la eternidad de Dios. Señaló que la sociedad ha creado fechas conmemorativas para concientizar sobre diversos aspectos, pero subrayó que el verdadero propósito de la vida se encuentra en la relación con lo divino.

La concentración, considerada uno de los eventos religiosos más multitudinarios de República Dominicana, reunió a creyentes de distintas regiones del país y del extranjero, quienes participaron en oraciones, alabanzas y reflexiones sobre la fe cristiana.

Molina Rosario reiteró que el mensaje central de este año es recordar que cada día tiene un propósito marcado por Dios y que la humanidad debe vivir con conciencia espiritual y compromiso con los valores cristianos.