Corte eléctrico en SDN: fecha, sectores impactados y causa de la suspensión

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) informó que varios sectores de Santo Domingo Norte se verán afectados por la interrupción del servicio eléctrico a partir de las 9:30 de la mañana y las 5:00 de la tarde.

Según explicó la entidad, la “desconexión obligatoria” es debido a la realización de trabajos directos en los circuitos VIME01, VIME03 y BNV103, con el objetivo de lograr mejoras significativas en el suministro energético.

"Este proyecto se sustenta en el trasvase de carga entre los circuitos VIME03 al VIME01 y del VIME01 al BNV103. Incluye, además, la reubicación del Recloser Mata San Juan", agregó.

En ese sentido, la empresa distribuidora señaló que la inversión promedio para estos movimientos entre los circuitos asciende a RD$950,000.00, teniendo un impacto positivo en más de 1,500 familias que reciben el servicio eléctrico.

Asimismo, la distribuidora asegura que estas labores garantizarán la reducción de averías provocadas por sobrecarga, así como un voltaje más estable y de mejor calidad.

Sectores afectados por circuitos

Edeeste puntualiza que en el circuito BNV103 los sectores afectados serán Ciudad Modelo, Los Cazabes, Barrio Nuevo (Los Cazabes), Urbanización Juan Rafael, Duquesa La Gina, El Cajuilito, Mata San Juan, El Belén, Jamaica, Higüero Abajo, Jacagua, Residencial Praderas del Mirador, Residencial Yendri y Residencial Rafelita.

Mientras, en el circuito VIME01, los sectores Vieja Habana, Batey Estrella, Nueva Isabela, Colinas del Arroyo I, La Esperanza, Las Flores, Canaan, La Paz, Canaan II, Villa Esperanza, Higüero, El Naco, Alto del Chivo, entre otros.

En tanto, en el circuito VIME03, los barrios Vieja Habana, Residencial Las Carpas, Nueva Isabela, Barrio Norte, Colinas del Arroyo I, Villa de los Milagros, Solares de San Felipe, San Felipe Apóstol, Mata Los Indios, Mono Mojao, El Almendro, Batey de Yagua, Progreso y Libertad, Los Morenos, Nuevo Amanecer, entre otros.

De igual forma, los sectores del Recloser Mata San Juan (RCL088): Las Flores, Canaan, La Paz, Mancebo, Limonal, Los Tablones, Los Mameyes, entre otros; Recloser Los Arqueanos (RCL098): Eugenio María de Hostos, Altos del Paraíso, Marañón II, Villa de la Seguridad Ciudadana, entre otros; y en el Recloser Punta Villa Mella (RCL018): Jardines del Remanso, Mono Mojao, Barrio Norte, Solares de San Felipe, Residencial Crisquel, Residencial Diomedes, Vietnam, Los Morenos, Las Flores, entre otros.

"Edeeste lamenta los inconvenientes que esta interrupción pueda ocasionar a la ciudadanía y reitera que cada acción responde a un enfoque preventivo y estratégico, orientado a proteger la infraestructura eléctrica y asegurar la continuidad del servicio durante eventos atmosféricos de alto impacto", se lee en un comunicado.