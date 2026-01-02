Cuatreros reanudan robo ganado; claman a PN

Publicado por Iván Santana Creado: Actualizado:

Luego de una pausa en los robos de animales, fueron reanudados con fuerza, lo que afecta a decenas de ganaderos, que indican que de seguir esta situación tendrán que vender sus fincas e irse a la ciudad, ya que también son afectados con el robo de sus cultivos.

El presidente de la Asociación de Ganaderos de San Pedro de Macorís, Rubén Darío de la Cruz Martínez, dijo tienen gran preocupación.

Indicó que ganaderos del municipio Consuelo, Quisqueya y San José de los Llanos, desde hace algunos meses han descansado de los cuatreros, pero que ahora están en el municipio Ramón Santana. A Juan Severino Vásquez le sustrajeron reses de su finca ubicada en la comunidad Los Arados.

El dirigente de los ganaderos, le pide al general Ramón Ramírez Encarnación, director de la Dirección Regional Sureste de la Policía Nacional incrementar la vigilancia en esa zona a fin de controlar los robos que mantiene en estado de preocupación a los ganaderos y personas que se dedican a la crianza de diversos tipo de animales.