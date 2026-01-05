Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad El País
Cayó nICOLÁS maduro

Expertos alertan que acciones de EE.UU. debilitan normas democráticas

Reyes magos

Cuerpo de Bomberos realizará desfile hoy

El recorrido inicia en la calle Emilio Prud´Homme, luego la avenida México, la Juan Pablo Duarte, la calle Meriño hasta tomar El Conde y retornar al cuartel.

Los reyes cabalgarán

Los reyes cabalgarán

Hoy .
Publicado por
Hoy

Creado:

Actualizado:

El Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional invitó a participar en su tradicional desfile del Día de los Reyes Magos hoy a las 6: 00 dela tarde, desde la estación de la avenida Mella.

Una nota expresa que el legendario recorrido que data desde 1948, contará con la participación de personajes que actores que interpretarán a los reyes Melchor, Gaspar y Baltasar, quienes cabalgarán por las calles.

Además, la banda de música de los bomberos y un grupo de expositores tocarán y bailarán durante el trayecto, terminarán con un gran espectáculo de fuegos artificiales y refrigerios en la estación principal.

El intendente del Cuerpo de Bomberos, general José Luis Frómeta Herasme, invitó a formar parte de esta alegre tradición.

El recorrido inicia en la calle Emilio Prud´Homme, luego la avenida México, la Juan Pablo Duarte, la calle Meriño hasta tomar El Conde y retornar al cuartel. 

Sobre el autor
Hoy .

Hoy

tracking