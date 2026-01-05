Cuerpo de Bomberos realizará desfile hoy

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional invitó a participar en su tradicional desfile del Día de los Reyes Magos hoy a las 6: 00 dela tarde, desde la estación de la avenida Mella.

Una nota expresa que el legendario recorrido que data desde 1948, contará con la participación de personajes que actores que interpretarán a los reyes Melchor, Gaspar y Baltasar, quienes cabalgarán por las calles.

Además, la banda de música de los bomberos y un grupo de expositores tocarán y bailarán durante el trayecto, terminarán con un gran espectáculo de fuegos artificiales y refrigerios en la estación principal.

El intendente del Cuerpo de Bomberos, general José Luis Frómeta Herasme, invitó a formar parte de esta alegre tradición.

El recorrido inicia en la calle Emilio Prud´Homme, luego la avenida México, la Juan Pablo Duarte, la calle Meriño hasta tomar El Conde y retornar al cuartel.