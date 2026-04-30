D´Aza dice que cabildos son muy transparentes

Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

El presidente de la Liga Municipal Dominicana (LMD), Víctor D´ Aza, asegura que los ayuntamientos del país, como instituciones municipales, se han fortalecido y como son los primeros en responder a las necesidades de los ciudadanos, se afianzan en la calidad de los servicios que brindan.

Al conmemorarse el día de la instalación del primer cabildo del Nuevo Mundo, en la Villa de La Isabela, Puerto Plata, el 24 de abril de 1494, D´ Aza afirma que la gestión del presidente Luis Abinader se preocupa por destinar partidas especiales para los gobiernos locales.

El titular de la LMD hace las aseveraciones de la fortaleza de los gobiernos locales en momentos en que distintos sectores critican que los ayuntamientos carecen de capacidad para gerenciar los servicios básicos que brindan y por falta de recursos económicos no pueden contratar mejores técnicos, equipos y maquinarias, pagar mano de obra para las labores de aseso urbano y por otro lado, la mayoría no rinde cuentas de su manejo financiero.

Sin embargo, el presidente de la LMD sostiene que los gobiernos locales se han fortalecido en la última década y se han acentuado en el Gobierno de Abinader, con una mayor capacidad técnica instalada, a través de la Liga Municipal Dominicana y de otras instituciones, también, en términos financieros, porque “el presidente Abinader ha hecho transferencias extraordinarias en favor de los gobiernos locales para la construcción de aceras, contenes, mercados, mataderos, cementerios, funerarias”.

Defiende que la fortaleza de los ayuntamientos viene dada -además-´por la apliación de la Ley de Residuos Sólidos, que ha establecido unos recursos por medio del Fideicomiso de lo Sostenible, para el transporte y la disposición final de los residuos.

Asume que los gobiernos locales entran en una dinámica distinta, especialmente, lo que produce en grandes toneladas diarias de desechos.