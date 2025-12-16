Danilo Medina afirma caso SeNaSa deja una gran enseñanza al país

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

El expresidente Danilo Medina afirmó ayer que el caso de alegada corrupción en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y por el que siete personas fueron enviadas a la cárcel de Las Parras, enseña a los dominicanos que las personas deben ser valoradas por lo que hacen y no por lo que pregonan.

“Hay gente que constantemente quiere validarse hablando de pureza, honestidad y transparencia, pero basta observar su trayectoria de vida o su paso por la función pública para ver quienes son”, expresó, tras participar en la celebración del 52 aniversario de la fundación del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Medina reiteró que las personas no deben ser seguida por su discurso, sino por lo que hacen en su vida privada y cuando llegan a hacer vida pública.

El presidente del PLD aseguró que quien es honesto, pulcro e íntegro no vive de pregonar esos valores y basta con que sean conocidos sus pasos por la vida para hacerse una idea de quiénes son.

Aportes del PLD

En la actividad del 52 aniversario, realizada en la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez, el vicepresidente de la organización Temístocles Montás, afirmó que su creación en 1973 fue una respuesta histórica al agotamiento del sistema político dominicano surgido tras 1966, caracterizado por el personalismo, la confrontación permanente y la debilidad institucional.

Aseguró que la fundación de ese partido constituye uno de los hechos más trascendentales de la política contemporánea, porque contribuyó a la modernización del sistema político, la estabilidad democrática y el desarrollo.

Participaron miembros del Comité Político, Central y dirigentes medios y de comités de base.