Defensa celebra el Día de las Fuerzas Armadas

El Ministerio de Defensa celebró un solemne acto con motivo del 210 aniversario del natalicio del Padre de la Patria Ramón Matías Mella, durante el cual fueron reconocidos militares activos, oficiales en retiro y destacadas personalidades civiles, por su trayectoria y aportes al fortalecimiento institucional.

Una comunicación señala que la actividad además celebró el Día de las Fuerzas Armadas, que sirvió como escenario para la entrega de la medalla “Reconocimiento al Mérito”, una distinción que exalta valores como el patriotismo, la lealtad, la responsabilidad, la integridad, la solidaridad y la vocación de servicio.

De acuerdo al documento, también recibieron medallas de reconocimiento especial militares, oficiales en retiro y personas del ámbito académico, jurídico, deportivo, médico y del servicio público, que han contribuido desde sus áreas profesionales al fortalecimiento de la institución castrense y al desarrollo de la sociedad dominicana.

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, destacó que la celebración no solo honra la memoria de los forjadores de la patria, sino que reafirma el compromiso permanente de las Fuerzas Armadas con la defensa de la soberanía, la independencia y la seguridad nacional.

El general Onofre afirmó que la misión institucional sigue firme frente a los desafíos contemporáneos y recordó que “sin defensa no hay soberanía y sin soberanía no hay nación”.