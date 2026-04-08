¡Llueve afuera y se inunda adentro! La triste historia de un joven que vive en el Ensanche Quisqueya

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La desesperación se apodera de un residente del Ensanche Quisqueya, luego de que su vivienda resultara gravemente afectada por las inundaciones provocadas por las recientes lluvias.

Carlos González, quien se mudó hace apenas seis meses a una casa ubicada en la calle Bohechío, asegura que desconocía que la zona presentaba este tipo de problemas.

“No sabía que aquí se inundaba así”, expresó, mientras observaba cómo todos sus muebles quedaron completamente empapados por el agua.

El afectado explicó que la acumulación de agua ha sido constante, al punto de no poder controlarla.

Carlos González sacando agua de su casa

Pide auxilio

Ante la situación, González hizo un llamado a la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, solicitando el envío de un camión de drenaje para sacar el agua acumulada.

“Ya no puedo más con tanta agua”, manifestó, visiblemente afectado por lo ocurrido.