Defensa Civil reporta muerte de adolescente en Santo Domingo Oeste

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El director de la Defensa Civil en Santo Domingo Oeste, Fausto Hernández, confirmó este miércoles el fallecimiento de un adolescente de 14 años en la comunidad Tanque Azul, Hato Nuevo, Manoguayabo, como consecuencia de las fuertes lluvias que afectan la zona.

De acuerdo con el reporte, el joven cayó en un área inundada durante la madrugada y, tras varias horas de búsqueda por parte de voluntarios y vecinos, su cuerpo fue encontrado en la misma zona donde se precipitó.

Hernández explicó que, según informaciones preliminares, el adolescente habría intentado ayudar a otros residentes afectados por las aguas, pero la peligrosidad del terreno —con hoyos y piedras— habría provocado que se golpeara y se ahogara.

El funcionario también recordó que en el sector Villa Verde se registró otro hecho trágico, cuando el colapso de una pared ocasionó la muerte de una niña y dejó a su madre hospitalizada en el Hospital Dr. Vinicio Calventi con fracturas y traumas.