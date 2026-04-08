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Otra muerte

Defensa Civil reporta muerte de adolescente en Santo Domingo Oeste

El joven habría intentado ayudar a vecinos afectados por las lluvias en Hato Nuevo

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Lency Alcántara
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Lency Alcántara

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El director de la Defensa Civil en Santo Domingo Oeste, Fausto Hernández, confirmó este miércoles el fallecimiento de un adolescente de 14 años en la comunidad Tanque Azul, Hato Nuevo, Manoguayabo, como consecuencia de las fuertes lluvias que afectan la zona.

De acuerdo con el reporte, el joven cayó en un área inundada durante la madrugada y, tras varias horas de búsqueda por parte de voluntarios y vecinos, su cuerpo fue encontrado en la misma zona donde se precipitó.

Hernández explicó que, según informaciones preliminares, el adolescente habría intentado ayudar a otros residentes afectados por las aguas, pero la peligrosidad del terreno —con hoyos y piedras— habría provocado que se golpeara y se ahogara.

El funcionario también recordó que en el sector Villa Verde se registró otro hecho trágico, cuando el colapso de una pared ocasionó la muerte de una niña y dejó a su madre hospitalizada en el Hospital Dr. Vinicio Calventi con fracturas y traumas.

Sobre el autor
Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

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