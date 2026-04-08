Shadow Blow también se queda atrapado en medio de inundaciones urbanas

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El cantante urbano Shadow Blow quedó atrapado la mañana de este miércoles en plena ciudad, debido a las fuertes inundaciones que desde anoche afectan a Santo Domingo.

A través de varias publicaciones en su cuenta de Instagram, el artista compartió su frustración por la tardanza de su aseguradora en asistirlo en medio de la emergencia.

“El carro está destrozado, chocó con todos los obstáculos: postes de luz, policías acostados, con todo lo que apareció”, agregó el intérprete, quien aseguró que llevaba más de dos horas esperando ayuda en la avenida Núñez de Cáceres, una de las zonas más afectadas por las inundaciones.

“Tranquilo, no lleguen nunca”, expresó con ironía, mientras relataba los daños sufridos por su vehículo.