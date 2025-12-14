"Desde el caso Senasa hasta la muerte de Stephora": las notas más leídas que no te puedes perder

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Estas son las 10 noticias más leídas de la semana del Periódico Hoy, un resumen con los acontecimientos que generaron mayor impacto durante la semana.

1.Procuradora: caso Senasa comparable con quiebra banco

La procuradora general Yeni Berenice Jiménez

La Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso, afirmó ayer que el fraude millonario cometido en el Servicio Nacional de Salud (Senasa) es un caso “de alta prioridad” para el Ministerio Público, y dijo que continuarán trabajando en el “hasta que hayan sanciones penales ejemplarizadoras” para todos los responsables.

Consideró que el caso Senasa solo podría ser comparable con el que, en su momento, ocurrió en el país con el sistema bancario, y advirtió que el grupo de diez imputados y otros a ser incluidos en el proceso, serán los primeros en ser juzgados con el nuevo Código Procesal Penal (CPP).

2. Esta es la institución que mas vulnera los derechos según informe del Defensor del Pueblo

palacio policia nacional

El Segundo Informe Nacional de Derechos Humanos presentado por el Defensor del Pueblo reveló que el 50 % de los consultados identifica a la Policía Nacional como la institución que más vulnera derechos en República Dominicana.

Aunque un 63 % de la población considera que la calidad de los servicios públicos está igual o mejor que hace cinco años, cerca del 50 % asegura que estos servicios limitan parcial o totalmente el ejercicio de sus derechos.

3. Abogado advierte que irá “con todo” en el caso Senasa para recuperar fondos que habrían sido sustraídos al Estado

Fernando P. Henríquez

El coordinador general del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), Fernando P. Henríquez, advirtió este miércoles que estarán presentes en el proceso judicial contra los acusados de integrar una presunta red de corrupción que habría operado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), con el objetivo de recuperar el dinero sustraído al Estado.

“Que quede bien claro de que vamos a estar presentes, al igual que lo hemos estado en los otros casos, que vamos con todas nuestras facultades y posibilidades legales, a recuperar esto”, manifestó el abogado durante una entrevista en el programa El Día.

4. María Corina Machado y su emotivo homenaje al pueblo de Venezuela en la ceremonia del Nobel de la Paz

Premio Nobel

Oslo, 10 dic (EFE).- La opositora venezolana María Corina Machado dedicó este miércoles el Nobel de la Paz por medio de su hija, Ana Corina Sosa, quien recibió el galardón en su nombre, a todo el pueblo de Venezuela y a los "héroes" que luchan por la "libertad", además de los líderes del mundo "que nos acompañaron y defendieron nuestra causa".

Machado, que vive en paradero desconocido en Venezuela, estará no obstante en la capital noruega, confirmó el Instituto Nobel, que horas antes había anunciado su ausencia de la ceremonia, un día después de que se anulase su rueda de prensa.

5. "Sobreviví al accidente… pero casi no sobrevivo a la burocracia"

Accidente

El lunes 10 de noviembre, a plena luz del día, mi rutina como madre junto a mi hija de apenas dos años y medio se convirtió en un episodio marcado por el azar y la burocracia. Conducía mi Toyota Yaris 2007 por la Avenida 25 de Febrero, cerca de la Villa Olímpica, cuando un autobús de transporte turístico impactó de lleno el lado izquierdo del vehículo.

Milagrosamente, mi hija y yo salimos ilesas, con apenas contusiones menores. El automóvil, en cambio, quedó destrozado.

6. Doble sueldo 2025 en República Dominicana: quiénes tienen derecho y quiénes no

Peso dominicano

Con la llegada de diciembre, los trabajadores dominicanos esperan el tradicional pago del salario de Navidad, conocido como doble sueldo, un derecho consagrado en el Código de Trabajo y que debe ser entregado por los empleadores a más tardar el 20 de diciembre.

Lo que establece la ley

El empleador está obligado a pagar al trabajador en diciembre una suma equivalente a la duodécima parte del salario ordinario devengado durante el año calendario.

7. Continúa con tres partidos béisbol invernal

Pelota invernal

Con tres partidos a jugarse simultáneamente se reanuda hoy el Torneo de Béisbol Invernal 2025, dedicado a don Juan Marichal, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown de los Estados Unidos.

En el Estadio Francisco Micheli de La Romana, a partir de las 7:30 de la noche, las Estrellas Orientales buscarán detener su racha de tres derrotas al hilo cuando se midan a los Toros del Este.

8. Economía dominicana cierra 2025 con su crecimiento más bajo en 16 años, afirma economista

El economista Haivanjoe Ng Cortiñas advirtió este lunes que la economía dominicana cerrará el 2025 con un crecimiento entre apenas un 2.2 % a un 2.3%, su nivel más bajo en 16 años en condiciones de normalidad, una desaceleración que calificó como alarmante y que ocurre a pesar de que los ingresos en divisas por turismo, remesas, exportaciones e inversión extranjera alcanzarán un récord histórico estimado en US$46,000 millones.

9. Stpehora Joseph gritaba y pedía auxilio mientras se ahogaba; fue ignorada por estudiantes

Fue un momento desgarrador. Ella iba caminando y cayó en una piscina de seis pies de profundidad. No sabía nadar. Gritaba y movía sus manos desesperadamente mientras pedía auxilio.

Seis niños la miraban en agonía por salvar su vida, la señalaban mientras se sumergía, no dieron la voz de alerta y se retiraron del lugar al otro lado de la piscina, dejando que su compañera, de apenas 11 años, falleciera ahogada

10. Nuevas revelaciones en caso Stephora: Abogada de imputada dice que tergiversaron aspectos del video

Stephora

El silencio que mantuvo el Colegio Leonardo Da Vinci jugó en su contra ante el caso de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años, fallecida ahogada en una piscina durante una excursión escolar, ha reconocido la abogada María del Pilar, representante legal de Gisela González, la única de cuatro empleadas del centro educativo que logró libertad pura y simple por el tribunal que conoció la solicitud de medida de coerción sobre el hecho.

“El silencio a veces es una respuesta condigna ante ciertas circunstancias, pero creo que en este caso el silencio del colegio jugó en su contra”, afirmó la abogada Del Pilar.