Defensa: MP no logra destruir presunción inocencia oficiales

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

Como en todos los casos de corrupción que se ventilan y se han ventilado en los tribunales del país, para el juicio de fondo el número de imputados queda notoriamente reducido, a veces, a su mínima expresión, ya sea por acuerdos con criterio de oportunidad entre imputado y el Ministerio Público; Autos de “no ha lugar” por insuficiencia de prueba, o por falta de mérito de la acusación.

El caso Coral y su derivado Coral 5G, no son la excepción, y así lo puso ayer de manifiesto la defensa del general de la Armada de la República Dominicana (ARD) Boanerges Rayes Batista; y del capitán de Navío Franklin Mata Flores, durante la réplica a la acusación que le hace el MP, de ser parte de un entramado criminal que desde el Cusep, el Cestur y el Conoani, habría estafado al Estado Dominicano con RD$4,500 millones.

Tomando las propias pruebas documentales presentadas por el órgano acusador contra sus defendidos, el abogado Waldo Paulino justificó ante el primer tribunal colegiado todos los bienes de los dos imputados , los cuales dijo, el MP “distorsionó, ocultó o malinterpretó” para poder justificar su acusación contra dos inocentes.

En ese contexto mostró una representación gráfica hecha por el MP sobre la estructura jerárquica y funcional del supuesto entramado, en el que figuran una serie de imputados que no están en el banquillo de los acusados.

Entre los excluidos citó solo a Vicente Girón, hermano del principal colaborador del MP, Raúl Alejandro Girón, y exigió al órgano de persecución identificarlos, alegando que no conoce a los demás.

“Ahora, si esas personas que puso el Ministerio Público ahí y que no están aquí, son honorables, los míos también son honorables; y si no son honorables, ¿por qué los puso en su acusación y no los trajo aquí al banquillo de los acusados? Nosotros queremos ver los nombres de esas personas”, enfatizó.

Rechazó que sus defendidos se hayan asociados para delinquir mediante tráfico de influencia, soborno o estafa, como dice el MP, afirmando que Reyes Batista y Mata Flores se conocen desde hace 30 años; que las propiedades que poseen están a sus nombres, debidamente registradas y con todos los impuestos pagos al Estado, y que no son testaferros de nadie.

“El MP dice en su acusación que todos los acusados se enriquecieron injustificadamente, pero reconoce implícitamente que ellos (Mata Flores y Reyes Batista) nunca sirvieron como testaferros, prestanombres ni tuvieron participación administrativa alguna”, señaló.

Sobre los depósitos bancarios a sus nombres, afirmó que ninguno de los dos altos oficiales tuvo conocimiento de su supuesto origen irregular “ya que se trataba de depósitos institucionales o adiciones a sus cuentas de nóminas regulares dentro de las Fuerzas Armadas”, lo cual dijo “es una práctica común en la institución”.