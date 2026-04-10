Defienden transparencia en procesos de licitación de camiones compactadores

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El presidente de la Mancomunidad de Alcaldes del Gran Santo Domingo y alcalde del municipio de Los Alcarrizos, Junior Santos, defendió la transparencia en los procesos de licitación para la adquisición de 100 camiones compactadores de desechos sólidos, asegurando que se realizan conforme a las normativas establecidas.

Santos explicó que estas licitaciones contemplan requisitos técnicos claros que garantizan la operatividad y sostenibilidad de los equipos, como la disponibilidad inmediata de unidades listas para operar —incluso con número de chasis asignado—, así como el respaldo técnico necesario para su mantenimiento.

En ese sentido, advirtió que en algunos casos empresas adjudicatarias optan por adquirir los camiones en el extranjero después de obtener el contrato, lo que ha generado dificultades en su funcionamiento. “Hay camiones comprados en 2026 que actualmente no están en operación porque no cuentan con el soporte técnico adecuado”, indicó.

El también alcalde de Los Alcarrizos sostuvo que esta situación evidencia la importancia de exigir garantías de servicio y mantenimiento como parte de los procesos de contratación pública, a fin de evitar que equipos adquiridos queden inoperantes.

Asimismo, consideró que parte de las críticas a estos procesos responde a intereses particulares. “Hay sectores que han perdido en estas licitaciones y ahora intentan generar cuestionamientos”, expresó.

Santos destacó además el crecimiento de iniciativas locales en el área, señalando que existen empresas nacionales dedicadas a la fabricación de cajas compactadoras con garantías, lo que contribuye a fortalecer la industria y reducir la dependencia de proveedores externos.

Finalmente, advirtió que algunas empresas sin experiencia en la comercialización de camiones compactadores intentan incursionar en este mercado de manera oportunista, lo que puede afectar la calidad del servicio. “Traen uno o dos camiones, pero ese no es su fuerte”, afirmó.

Indicó que la Presidencia de la República registra más de 150 solicitudes de donación de camiones compactadores para municipios y distritos municipales del país, siendo la urgencia en la gestión de los desechos sólidos el principal factor común, debido a los riesgos que representan para la salud pública.