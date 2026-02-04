Demora de JCE en cambio nombres afecta ciudadanos

Publicado por Petra Saviñón Creado: Actualizado:

El procedimiento para cambio de nombres fue simplificado. Ya no es necesario el decreto que hacía esperar un año y aunque ahora no debería pasar de tres meses, ciudadanos denuncian demoras del Tribunal Superior Electoral, que dicta la sentencia, pero más de la Junta Central Electoral, que la asienta.

Después de depositada la solicitud en esa corte, el plazo para autorizar publicación en un medio de comunicación es de tres semanas, pero Julián Flores dice que debió esperar casi dos meses.

Los mayores escollos, según el abogado Joel Valdez los registran los usuarios en la sede principal de la JCE, Distrito Nacional, a donde llevan la decisión. El órgano debe tener listo el expediente en 30 días, si es gratis y en tres “VIP”, con pago de tres mil pesos, para que la oficialía civil donde fue inscrita la declaración y hasta donde hay que viajar, escanee el cambio.

Sin embargo, de acuerdo con las frecuentes denuncias, este organismo viola sus propios plazos y la espera puede convertirse en el triple del tiempo.

Julio Andrés Borbón Mejía sugiere que los declarados en pueblos y que viven allí puedan llevar la sentencia a su oficialía o que no sea necesario, que todo quede listo desde la sede central y en el plazo, para que los que residen en la capital eviten el viaje.

Ciudadanos llegan desde los lugares más remotos a recoger y asentar la sentencia. En la JCE , después de larga estadía, depositan y reciben un comprobante con el que acuden a caja. Obtienen una constancia para verificar que la modificación fue escaneada y enviada a la oficialía civil.

Es en ese papel en el que está señalado que pueden contratar el servicio “VIP” y a los contribuyentes les parece injusto que en gratuidad la fecha de asentamiento sea tan lejana y en pago tan breve.

“Mucha gente viene aquí apenas con el pasaje, ni siquiera tiene para comer. Cómo puede pagar tres mil pesos. Si es posible hacerlo en tres días pagado, entonces es posible antes del mes gratis y sin embargo, esperé tres meses”. María Peralta Cabral reacciona indignada porque fue dos veces desde Dajabón.

El primer viaje lo dio al mes, como decía el acuse, le indicaron que llamara con frecuencia. Mas, nunca contestaron en la extensión anotada en el recibo.