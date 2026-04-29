Deposita acusación contra oficial que mato a joven en Mirador el Sur

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

El Ministerio Público depositó ayer acusación formal contra el teniente coronel del Ejército Samuel Elías Céspedes Valdez, por el supuesto homicio de Licairis Yalibes Díaz Valenzuela, ocurrido el 25 de enero de este año en el parque Mirador Sur de esta Capital.

Según Hansel Martínez, abogado de los familiares de la víctima, “la acusación de la Fiscalía, que vimos de manera rápida, destruye la tesis del imputado de que fue un suicidio por parte de la jovencita”.

Además, dijo que el informe de la autopsia hecha por el Inacif al cadáver de la joven de 25 años de edad, “refleja básicamente que fue un disparo hecho por una segunda o tercera persona, no directamente por la víctima”, sino por el imputado. El abogado habló a la prensa luego de que la audiencia para conocer la revisión obligatoria de la prisión preventiva que por tres meses le fue impuesta al oficial como medida de coerción, quedó sin efecto, debido al depósito de la acusación.

El hecho

De acuerdo con la solicitud de medida de coerción del MP, el oficial y la víctima tenían una relación sentimental, y durante una discusión en el Mirador, él le quitó la vida disparándole con un arma de fuego. Fue detenido en flagrante delito, y declaró que ella se había suicidado. El Inacif certificó que la trayectoria de la bala era “incompatible” con un hecho accidental.