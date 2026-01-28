Dermatóloga advierte sobre aumentocáncer piel

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El cáncer de piel avanza en silencio entre los dominicanos, sin importar su edad, condición social o estilo de vida y puede desarrollarse sin dar señales hasta que ya está en etapas complicadas, adviertió ayer Luisa González de Bogaert, médico cirujano dermatólogo y directora médica de la Clínica de la Piel Dr. Huberto Bogaert.

En una nota dijo que e n las últimas décadas hay un aumento importante de casos, y muchas veces los pacientes llegan cuando la enfermedad ya está avanzada, y eso cambia completamente el panorama del tratamiento.

Expuso que la exposición al sol sin protección sigue como la principal causa del cáncer de piel y que Los rayos ultravioleta dañan el ADN de las células de la piel, provocan mutaciones que pueden convertirse en melanomas y otros tipos de cáncer.

“Años de exposición solar, combinados con factores genéticos como antecedentes familiares o tener muchos lunares, multiplican el riesgo”, dijo.

Expresó que el clima tropical del país, con radiación ultravioleta intensa todo el año, hace que los dominicanos estén expuestos constantemente y que aún así, muchas personas desconocen los peligros o no le dan la importancia que merece a protegerse.

Los especialistas insisten en que prevenir el cáncer de piel está al alcance de todos con medidas sencillas: revisar la piel cada mes buscando cambios en lunares, verrugas o nuevas manchas (siguiendo la regla del ABCDE: asimetría, bordes irregulares, color no uniforme, diámetro mayor a 6 milímetros y evolución); usar protector solar de amplio espectro mayor a 30 SPF todos los días, incluso cuando está nublado, y reaplicarlo cada dos horas; evitar el sol entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, cuando los rayos son más fuertes; y protegerse con ropa de manga larga, sombreros de ala ancha y lentes