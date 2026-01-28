Prevención
Dermatóloga advierte sobre aumentocáncer piel
Exposición al sol sin protección sigue como la principal causa de mal. Especialista recuerda la importancia de detección temprana
El cáncer de piel avanza en silencio entre los dominicanos, sin importar su edad, condición social o estilo de vida y puede desarrollarse sin dar señales hasta que ya está en etapas complicadas, adviertió ayer Luisa González de Bogaert, médico cirujano dermatólogo y directora médica de la Clínica de la Piel Dr. Huberto Bogaert.
En una nota dijo que e n las últimas décadas hay un aumento importante de casos, y muchas veces los pacientes llegan cuando la enfermedad ya está avanzada, y eso cambia completamente el panorama del tratamiento.
Expuso que la exposición al sol sin protección sigue como la principal causa del cáncer de piel y que Los rayos ultravioleta dañan el ADN de las células de la piel, provocan mutaciones que pueden convertirse en melanomas y otros tipos de cáncer.
“Años de exposición solar, combinados con factores genéticos como antecedentes familiares o tener muchos lunares, multiplican el riesgo”, dijo.
Expresó que el clima tropical del país, con radiación ultravioleta intensa todo el año, hace que los dominicanos estén expuestos constantemente y que aún así, muchas personas desconocen los peligros o no le dan la importancia que merece a protegerse.
Los especialistas insisten en que prevenir el cáncer de piel está al alcance de todos con medidas sencillas: revisar la piel cada mes buscando cambios en lunares, verrugas o nuevas manchas (siguiendo la regla del ABCDE: asimetría, bordes irregulares, color no uniforme, diámetro mayor a 6 milímetros y evolución); usar protector solar de amplio espectro mayor a 30 SPF todos los días, incluso cuando está nublado, y reaplicarlo cada dos horas; evitar el sol entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, cuando los rayos son más fuertes; y protegerse con ropa de manga larga, sombreros de ala ancha y lentes