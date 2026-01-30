Tarifa de 45 dólares en NY a viajeros no tengan REAL IA a partir 1 de febrero

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. A partir del 1 de febrero de este año, el viajero áereo o por puerto que no cuente con REAL ID o pasaporte para vuelos nacionales en NY y Estados Unidos.

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) impondrá una multa de 45 dólares por verificación manual de identidad (ConfirmID).

Miles de dominicanos residentes en territorio estadounidense no poseen el nuevo documento y serán afectados con la medida.

La multa se trata de un pago no reembolsable para viajeros mayores de 18 años sin documentos conformes.

La misma cubre la verificación por un periodo de 10 días. Para evitar el pago, utilice Pasaporte, Green Card o ID Militar.

Su uso es opcional, pero la TSA advierte que los viajeros que no cumplan con el REAL ID y no lo utilicen podrían no pasar el control de seguridad y perder sus vuelos.

Estas licencias o tarjetas de identificación estatales se impusieron tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.

Para obtener un REA ID en NY debe ir personalmente a una oficina del Departamento de Motor y Vehículo (DMV), llevar documentos originales que comprueben su ciudadanía o estatus de residente legal, su número de Seguro Social, así como dos comprobantes de domicilio. No incluye a visitantes y/o turistas.

Los documentos comunes incluyen pasaporte, certificado de nacimiento, tarjeta de seguro social y facturas de servicios públicos. No hay costo adicional para obtener una REAL ID, aunque conviene programar una cita para evitar largas esperas.

La TSA acepta identificaciones digitales a través de plataformas como Apple Wallet, Google Wallet y Samsung Wallet en más de 250 aeropuertos en EE. UU.