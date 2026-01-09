Tras desaparición de niña, alumnos temen ir a escuela

Publicado por Aridio Perdomo Creado: Actualizado:

El pánico, la conmoción y la incertidumbre arropan el paraje Barrero y sus comunidades limítrofes por la desaparición de la niña Brianna Genao González, a tal punto de que las actividades escolares han disminuido en casi un 40 % porque los alumnos rehúsan asistir a las aulas por temor a que los rapten y los desaparezcan.

La situación agravó cuando el miércoles corrieron noticias de que los hermanos Rafael y Reyes Rosario Núñez, tíos de la menor de tres años, habrían confesado que la raptaron, violaron y mataron luego de llevársela la noche del 31 de diciembre del patio de la casa de su bisabuela materna, y madre de ambos, residente en Barrero.

El panorama en el entorno donde ocurrió este caso es de estado de choque emocional: la única entrada y salida a la comunidad luce desierta, mientras en los rostros de habitantes está la consternación por lo sucedido a a infante.

Un temor extendido a otros sitios

Personas del municipio, incluidos religiosos, comunicadores sociales, autoridades, alcaldes pedáneos y allegados a la familia Genao González, las cuales conversaron con periodistas de HOY, dijeron que “no podemos creer que esté pasando esto, la gente tiene miedo de salir de sus casas, por lo que exigimos justicia y que haya transparencia en las investigaciones”.

Teófilo Silverio, un seguidor de la fe católica y padre del sacerdote Ronny Silverio, que presta servicio en la Santa Sede, en Roma, Italia, dijo que la comunidad de Barrero está unida en su dolor y exige justicia para la niña Brianna.

Los comunicadores Ney Trejo y Julio César Díaz afirmaron que el caso ha obligado a muchos padres de familia a adoptar medidas para evitar que hechos tan horrendos como este ocurran en Puerto Plata.

Resaltaron que en comunidades como La Cabirma, Cabía, Bajabonico Arriba, Barrabás, Llanos de Pérez, La Piragua existe un ambiente de consternación por lo que sucedido.

Trejo y Díaz revelaron que este caso ha provocado que muchos padres tengan recogidos en sus hogares a sus hijos, incluso temen enviarlos a las escuelas en las zonas de Llanos de Pérez, Saballo y La Piragua por miedo que les pase lo mimo que a la muchachita.

Carmela Padilla dijo que de ahora en adelante “no le perderá ni un pie” a su hija, que es menor de edad, con la que reside en el barrio Chita, en Imbert.