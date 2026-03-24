Desgarrador testimonio de familiares de raso que falleció en tiroteo de Cinema Centro

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“Ayy mi hijo se me fue”, entre lágrimas e impotencia así velan los restos estos lunes familiares del agente policial Dary Daniel Andújar Pérez, de tan solo 22 años, quien perdió la vida tras resultar gravemente herido por arma de fuego mientras intervenía en un incidente registrado en Cinema Centro.

“Muy bueno mi muchachito, me quería mucho. Ayer salió con una sonrisa y ya a las 12 m ya le habían quitado la vida defendiendo a otra persona”, expresó Reyna Pérez, madre del hoy occiso.

El agente fallecido

La progenitora dijo que Andújar murió cumpliendo su sueño de ser un agente del orden.

“Desde que terminaron en el liceo, a los 19 años corrieron para allá (Policía Nacional) y de una vez lo engancharon”, aseguró.

Su hermano también es policía

Ery Daniel Andúlar Pérez

Su hermano Ery Daniel Andúlar Pérez lamentó la perdida y dice que su trabajo dentro de la institución “será un poco solitario”.

“Me hará mucha falta realmente”, señaló.

Perdió la vida pero logró su objetivo que era lo que quería hacer atrapar al agresor", abundó.

El director de la PN va a dar el pésame



Director de la Policía

El director general de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, llegó al velatorio del raso Dary Daniel Andújar Pérez acompañado de miembros del alto mando policial, en un ambiente de respeto y solemnidad.

A su llegada, fue recibido por su padre, Daniel Andújar Mateo, y por su hermano mellizo, quien también forma parte de la institución policial, en una escena profundamente conmovedora que reflejó el dolor de la familia y el orgullo de servir a la patria.

La Policía Nacional informó que continúa profundizando las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho ocurrido en la referida plaza comercial.

Más sobre el incidente

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Se recuerda que el joven agente falleció mientras recibía atenciones médicas en el área de quirófano del Hospital General Docente de la Policía Nacional (Hosgedopol), donde varios especialistas hicieron todo lo posible por salvarle la vida.

Andújar Pérez fue herido en el cumplimiento del deber, luego de que, junto a otros miembros policiales, respondiera a una alerta sobre una persona armada que amenazaba a varios colaboradores del referido centro.

En la intervención resultó fallecido el vigilante privado Santo Pimentel Lebrón, quien ocasionó la herida mortal al raso Andujar Pérez.