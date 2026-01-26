¿Qué podrás hacer con la versión digital de la nueva cédula?

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Los dominicanos también podrán contar con su nueva cédula en formato digital a través de una aplicación móvil, gracias a que el documento incorpora un chip tecnológico que permitirá la validación segura de la identidad.

“Ya usted podrá tener su cédula en su celular a través de una aplicación. Es lo que llamamos identidad digital, que es el conjunto de datos y credenciales electrónicas que permiten identificar y comprobar a una persona en entornos digitales”, explicó el presidente del pleno de la Junta Central Electoral (JCE), Román Andrés Jáquez Liranzo

¿Para qué servirá la cédula digital?

Sector financiero:

Podrá ser utilizada en bancos, cooperativas y asociaciones para recibir datos verificados, sin necesidad de presentar documentos físicos.

Sector salud:

Las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) podrán usarla para la validación de servicios médicos y la prescripción de medicamentos.

Sector comunicaciones:

Facilitará procesos como la activación de líneas y la portabilidad, entre otros trámites.

Vigencia por rangos de edad

A diferencia del sistema actual, la nueva cédula no vencerá el mismo año para todos los ciudadanos, sino que tendrá un esquema de vigencia según la edad:

Menores de edad: válida hasta alcanzar la mayoría de edad.

Personas de 18 a 35 años: vigencia de 12 años.

De 36 a 60 años: vigencia de 16 años.

De 61 años en adelante: vigencia de 20 años.

Documento de viaje

La nueva cédula también podrá funcionar como documento de viaje en casos específicos, aunque no sustituye al pasaporte. En situaciones como la pérdida de este, la cédula podrá servir como documento alternativo.