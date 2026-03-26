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Santiago.- El Juzgado de Atención Permanente del municipio Mao, provincia Valverde, declaró en rebeldía al comunicador digital Ángel Martínez, tras no acudir a la vista judicial en la que se conocería una solicitud de medidas de coerción en su contra.

Ante la inasistencia del imputado, el órgano judicial ordenó su arresto y dictó impedimento de salida del territorio nacional, medidas que permanecerán vigentes hasta tanto el acusado se presente y atienda el proceso que se le sigue.

Martínez es señalado en una querella interpuesta por el empresario Arismendy Almonte, quien lo acusa de presuntos delitos de difamación, injuria y extorsión.

De acuerdo con la denuncia, el creador de contenido habría emitido declaraciones públicas que, según el querellante, afectan su imagen y credibilidad. Hasta el momento, no se han dado a conocer versiones oficiales que esclarezcan los motivos de la incomparecencia del imputado a la audiencia.