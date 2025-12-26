Deterioro resta belleza a casas victorianas de PP

Publicado por Aridio Perdomo Creado: Actualizado:

El centro histórico de esta ciudad está compuesto por 70 por ciento de casas y edificaciones victorianas, de las cuales casi un 35% presenta un gran deterioro por falta de mantenimiento de parte de sus dueños o cuando menos de los organismos oficiales que deben velar por la conservación de este patrimonio arquitectónico.

Expertos, gestores culturales, defensores de esta arquitectura han mostrado gran preocupación.

“El auge de los cruceros a este destino ha despertado en los visitantes que llegan desde La Florida, Miami, Estados Unidos, un gran interés por conocer el origen y la historia de estas casas que nos legaron las familias que llegaron desde Europa”, dijo el gestor de cultura Vinicio Díaz.

Señaló que los Ministerios de Turismo, Cultura, Patrimonio Monumental, incluydo el Ayuntamiento, deben iniciar un plan de rescate de las casas, edificios y otras instalaciones históricas culturales, que constituyen un atractivo y un motivo para que los cruceristas quieran venir a este destino a disfrutarlo.

Otros observadores, han opinado que mientras las autoridades de turismo, incluso su incumbente David Collado, han dispuesto inversiones para renovar las vías de accesos al centro histócico, han olvidado mejorar las condiciones de estos monumentos.

Entienden que Puerto Plata es un destino que posee la mayor riqueza cultural arquitectónica desde la época Victoriana a comienzos del Siglo XVIII.

El fenecido historiador y gestor cultural, Germán Camarena Gómez, siempre abogó porque Turismo y la municipalidad apliquen programas para preservar la imagen cultural, histórica y arquitectónica, ya que este destino pierde sus monumentos de atración turística por falta de mantenimiento.

LA HISTORIA

A mediados del Siglo XIX en Puerto Plata empezó la construcción de las casas victorianas, obras que siguieron hasta los años de 1920, como sucedió en otros pueblos. Esta nueva corriente influyó en las artes, gracias a la bondad de ese periodo.

De esta corriente surgió la construcción del Club del Comercio, las casas de las familias Menard, del general Gregorio Luperón, Roderick Athur, la glorieta del parque central, la Logia Fe en el Porvenir, entre otras. El centro histórico abarca 60 manzanas, desde el norte de la bahía del puerto y el océano al noroeste, hacia la falda de la Loma Isabel de Torres.