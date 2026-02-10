Lo dicho por Jorge Frías que llevó a Milagros Ortiz Bosch a responder

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El diputado Jorge Frías, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), generó revuelo en redes sociales tras cuestionar las denuncias de empleados y exempleados públicos que aseguran que en algunas instituciones del Estado se les descuenta dinero de sus salarios para financiar proyectos políticos.

A través de un mensaje publicado en la red social X, el legislador advirtió, “bajo su responsabilidad”, que si el partido oficialista pierde las elecciones del año 2028, esos empleados lamentarían haber ofrecido informaciones a los medios de comunicación.

“Bajo mi responsabilidad, les digo a los empleados del @PRM_Oficial que están pasando informaciones a medios de comunicación, por un par de pesos que real o supuestamente les descuentan, que se preparen, que si perdemos en el 28, van a desear los descuentos; es para fuera que van”, escribió Frías.

Asimismo, el congresista por la circunscripción número 2 del municipio Santo Domingo Este sostuvo que “dar informaciones es un derecho del periodismo”; sin embargo, consideró que “el deber de un militante político es cuidar el partido que lo lleva a una posición pública”.

“Yo amo a mi @PRM_Oficial y expreso ese amor a mi manera. El refrán dice: ‘nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde’. Compañeros, cautela”, expresó el legislador.

Milagros Ortiz Bosch defiende la transparencia

Las declaraciones del diputado motivaron una rápida reacción de la directora general de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), Milagros Ortiz Bosch, quien subrayó que en una democracia informar no solo es un derecho fundamental, sino también una obligación, especialmente cuando se ejerce una función pública.

En ese sentido, Ortiz Bosch advirtió que el silencio forzado, la desinformación y cualquier tipo de presión indebida atentan contra la transparencia institucional y debilitan la confianza de la ciudadanía en el Estado.

“Proteger lo nuestro no es callar ni amenazar, es cumplir con la Constitución y con las normas que rigen la administración pública”, expresó la doctora, al tiempo que subrayó que repetir prácticas del pasado representa una equivocación que el país no debe volver a cometer.

La dirigente reafirmó su compromiso con la ética, la legalidad y la transparencia como pilares esenciales de la vida democrática y del ejercicio responsable del poder público.