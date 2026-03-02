Dida asegura arrecia defensa de afiliados; celebra sus 24 años

Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

El director general de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (Dida), Elías Báez, afirmó que en los 24 años de existencia la institución está consolidada, porque ha asumido con responsabilidad la asistencia a los afiliados y dijo que las más de mil personas que participaron ayer en la “caminata 5K por los derechos de la salud” reafirman el compromiso con la defensa de los derechos de la salud, de los pensionados y de los riesgos laborales.

En el recorrido realizado en el jardín botánico Dr. Rafael María Moscoso, Báez expresó que también representa el fortalecimiento de una política pública orientada a la protección social y activa de los afiliados.

“El derecho de cada dominicano es recibir orientación, acompañamiento y protección dentro del sistema de seguridad social”, manifestó.

El funcionario destacó la importancia de que cada ciudadano piense en su futuro y conozca las bondades y derechos que te otorga el sistema dominicano de pensiones.

A quienes durante la jornada participaron en el stand institucional donde se asesoraba sobre el Seguro Familiar de Salud, el Seguro de Vejez, el de Discapacidad y Sobrevivencia y el Seguro de Riesgos Laborales, Báez les manifestó que en estos 24 años la Dida ha fortalecido su rol como garante de información y defensa dentro del Sistema Dominicano de Seguridad Social.

Aseguró que consolidan un modelo de protección social en el que el ciudadano recibe orientación, acompañamiento y respaldo oportuno.

En su módulo, la Dida recibió solicitudes de afiliados para acceder a pensiones solidarias y asesorías las administradoras de Fondos de Pensiones y Riesgos de Salud, precisó.