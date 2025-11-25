Qué dijeron José Dantés y otros políticos tras las declaraciones de Paliza

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Diversas personalidades del ámbito político reaccionaron a las declaraciones del presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, quien sostuvo que los recientes casos vinculados al narcotráfico no reflejan un deterioro institucional, sino que demuestran que en la República Dominicana “la ley finalmente actúa sin pedir permiso, sin mirar colores y sin detenerse ante ningún poder”.

Entre estas voces figura José Dantés Díaz, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), quien afirmó que “si hoy vemos nombres que no imaginábamos” no es porque el país haya cambiado, sino porque “el PRM llenó su boleta de vinculados al narcotráfico. Esa es la diferencia”.

“Hablar de “procuraduría independiente” no borra lo esencial: más de una docena de casos, escándalos y extradiciones provienen del PRM, no del sistema ni de otros partidos. De ustedes”, escribió Dantés Díaz en la red social X, en respuesta a Paliza.

El abogado recordó que, en 2021, el PLD propuso “discutir el tema en el Diálogo Nacional”, pero que el PRM se negó. Además, pronunció que “Suspenderlos ahora no responde lo central: ¿quién los aprobó y los promovió en la boleta electoral; quién los designó?”

“No pretendan repartir culpas. Ese entierro es exclusivo del PRM. Si algo cambió es que los narcos dejaron de esconderse: el PRM los postuló”, enfatizó el dirigente peledeísta.

De su lado, el aspirante presidencial por el partido morado, Francisco Domínguez Brito, señaló que cuando un funcionario de tan alto nivel se adelanta a mencionar posibles casos, lo hace porque ya maneja información concreta.

Francisco Domínguez Brito.

Por esa razón, sostuvo que Paliza tiene la obligación de explicar al país quiénes son los otros dirigentes o candidatos del PRM que podrían estar vinculados a expedientes de narcotráfico o crimen organizado.

“La sociedad dominicana no merece insinuaciones. Merece claridad. Si hablan de posibles extradiciones es porque saben de quiénes se trata. Entonces que lo digan. No se puede jugar con la confianza pública”, declaró Domínguez Brito.

El dirigente peledeísta enfatizó que la lucha contra el narcotráfico debe estar por encima de intereses partidarios, y que las autoridades no pueden justificar ni encubrir situaciones internas adelantándose públicamente sin ofrecer detalles verificables.

“El país está cansado de medias palabras. La transparencia no es una opción, es una obligación. Cuando un partido de gobierno se ve rodeado de estas sombras, es su deber abrir las ventanas por completo, no a medias”, añadió.

“Este es un tema demasiado serio para manejarlo con insinuaciones políticas. La confianza en nuestras instituciones se defiende diciendo la verdad, no encubriéndola. Por eso el ministro Paliza debe hablar claro y decirle al país quiénes son los otros involucrados”, concluyó.

Entretanto, el presidente de la Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional, Rafael Paz, advirtió que la República Dominicana atraviesa una seria crisis de confianza, y que corresponde al liderazgo político —especialmente al partido que administra el poder— actuar con firmeza, transparencia y sentido institucional.

Rafael Paz

Paz afirmó que la ciudadanía está cansada de discursos y exige acciones concretas, particularmente en un contexto donde casos judiciales recientes han generado legítima preocupación sobre la penetración del crimen organizado en estructuras políticas, todos ellos vinculados a figuras del PRM.

“Hoy amanecí de luto. Traje negro. Corbata negra. No por la muerte de una persona, sino por algo mucho más difícil de recuperar: la confianza del país”, expresó.

El dirigente señaló que el mensaje de Paliza “no produjo tranquilidad, sino preocupación y desasosiego”, y que la gente percibe una falta de respuestas proporcionales a la magnitud del problema.

“El país necesita claridad”

Paz reconoció que todos los partidos deben reforzar sus mecanismos internos de control, porque la amenaza del crimen organizado es real y transversal.

Sin embargo, subrayó con claridad que la responsabilidad institucional inmediata recae en el PRM, porque es el partido que gobierna y porque los casos que han sacudido al país se produjeron bajo su administración y dentro de sus boletas.

“No podemos pasarnos la vida en una dinámica de culpar al pasado. Lo que el país necesita ahora es claridad, responsabilidad y carácter para fortalecer la democracia”.

“El crimen organizado no tiene color, pero tampoco puede tener boleta”

El dirigente enfatizó que el problema no es partidista en su origen, sino institucional: el riesgo de infiltración existe para todos.

Pero dejó claro que lo ocurrido en procesos recientes, donde personas vinculadas al crimen organizado alcanzaron posiciones desde el PRM, constituye un precedente grave que debe corregirse.

“Cuando el crimen organizado decide quién financia, quién aspira y quién gana, ya no estamos hablando de política: estamos hablando de soberanía”, dijo.

Paz destacó que este señalamiento no busca estigmatizar, sino reconocer una realidad para evitar que vuelva a repetirse.

“Hay que buscar un mecanismo”

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, se mostró a favor de modificar la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, para que los partidos políticos sean incorporados como sujetos del sistema antilavado de activos.

“Pienso que toda la clase política algo debe hacer en relación a la cantidad de personas que están en la política y vinculadas al tráfico y de este terrible flagelo. Nosotros entendemos que esto no es correcto y, por lo tanto, podemos brindar todo nuestro apoyo a esa iniciativa del presidente del Partido Revolucionario Moderno y cualquier otra que pueda ocurrir, que ayude a resolver la situación”, expresó Pacheco.

Alfredo Pacheco

Añadió: “Creo que también hay que buscar un mecanismo que permita que los partidos políticos puedan excluir a gente de la candidatura, porque a veces se excluye a alguien, pero el tema de los derechos fundamentales, entonces lamentablemente los tribunales dan razones a esas causas”.