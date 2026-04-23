Raquel Peña sobre muerte de chofer Deivy Abreu: “Es un hecho doloroso e inaceptable"

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Santiago.- Para la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, la muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada, chofer de camión de la Alcaldía local que fue atacado por una turba de motoconchistas en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, es un hecho “doloroso e inaceptable”.

“Es un hecho doloroso e inaceptable y nosotros estamos esperando que caiga todo el peso de la ley sobre los responsables”, afirmó Peña ayer, en declaraciones a la prensa durante un recorrido por primera Feria de la Lectura y la Cultura Cibao 2026, que se celebra en los

jardines del Gran Teatro del Cibao.

La muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada ha generado indignación en la sociedad dominicana y personalidades como la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso y el alcalde de este municipio, Ulises

Rodríguez, han condenado la tragedia públicamente.

En su recorrido por la feria del libro, Raquel Peña estuvo acompañada del ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, la gobernadora provincial Rosa Santos, el alcalde Ulises Rodríguez y los senadores de Santiago y Espaillat, Daniel Rivera y Carlos Gómez. Peña dictó la conferencia “Leer en medio del ruido”, en la Sala Restauración del

Gran Teatro del Cibao.

El evento cultural está dedicado al expresidente y pensador Ulises Francisco Espaillat, en el marco del sesquicentenario de su gobierno.

Es una iniciativa del senador de la provincia Daniel Rivera. En este espacio convergen las letras, las voces y las tradiciones de las 14 provincias del norte del país.

Rivera ha manifestado que la feria es una plataforma para acercar la cultura a la gente, para fortalecer nuestra identidad y abrir puertas al aprendizaje.