Diputado Raposo somete iniciativa por inundaciones

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

El diputado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) Ramón Raposo depositó este jueves ante el Congreso Nacional un proyecto de resolución que buscar solucionar las recurrentes inundaciones que afectan a la provincia Santo Domingo y al Distrito Nacional.

La iniciática se sustenta en el Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario para el Gran Santo Domingo con una inversión de 600 millones de dólares, auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 2012, cifra que, ajustada por inflación, ascendería actualmente a unos 750 millones de dólares.

Ese plan sería desarrollado por la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), quien inició con la construcción de la Planta Potabilizadora de Aguas Residuales Mirador Norte La Zurza, que no terminó en año 2000. La iniciativa solicita al presidente de la República, Luis Abinader, instruir a los ministerios correspondientes para la construcción de un sistema de drenaje pluvial adecuado en ambas demarcaciones, con el objetivo de mitigar y solucionar este problema.

En ese sentido, el legislador sugirió al mandatario destinar esos recursos de las reservas internacionales del país, las cuales, según el Banco Central, superan los 16 mil millones de dólares. Señaló que 750 millones de dólares representa el 4.7% de las reservas internacional que posee la República Dominicana, con lo que se pueden brindar una solución oportuna y definitiva a la problemática del sistema de drenaje pluvial del gran Santo Domingo.

Señaló que las lluvias intensas continúan provocando inundaciones en el Gran Santo Domingo, afectando viviendas y parqueos soterrados, además de causar daños a cientos de vehículos y filtraciones.