Diputados de los partidos FP y del PRM se enfrentan

Diputados del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) y del opositor Fuerza del Pueblo (FP) en San Juan se enfrentan por lasobras construidas y dejadas de construir en esa provincia del Sur de República Dominicana.

El diputado Mélido Mercedes, de la FP, pregunta al presidente Luis Abinader dónde están las 77 obras construidas en esa localidad como informó en su discurso de rendición de cuentas el pasado 27 de Febrero. Además, las 101 obras que dicen las autoridades locales de San Juan, ya que de ser ciertos los números tendrían un impacto inocultable.

Mercedes afirma que el Gobierno no ha sustentado una obra de gran impacto en la provincia, a pesar de que el mandatario había anunciado la construcción de un hospital del tercer nivel demandado durante 20 años. Asegura que no ha sido iniciado.

Recuerda que sometió por ante la Cámara de Diputados y fue aprobado un proyecto de resolución en la que solicita al Poder Ejecutivo la construcción de un hospital del tercer nivel, sin que hasta el momento le respondan.

Considera que en el área agropecuaria, el Gobierno abandonó por completo a los productores de arroz, de habichuelas, cebollas y otros que prácticamente están en quiebra por la importaciones masivas.

En cambio, Frank Ramírez del PRM, citó que están La Zona Franca, Boulevard Tenguerengue, remodelación del parque Sánchez, del Mercado viejo y la segunda parte del proyecto habitacional Mesopotamia. También citó la carretera Vallejuelo Batista, Vallejuelo Río Arriba, Universidad Isa, Planta de Tratamiento La Mata de Farfán, iluminación y cambio de redes El Rosario, Cuartel policial Derrumbadero, centro comunal y asfaltado de Juan de Herrera, entre otros.