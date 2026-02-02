DNCD dice incauta drogas y armas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Las autoridades reportaron el decomiso de 75 paquetes que presumen cocaína, armas, vehículos, dinero y documentos y el arresto de dos hombres, durante un allanamiento en una torre de apartamentos del exclusivo sector Renacimiento, Distrito Nacional, en atención a “informes de inteligencia”.

Según el parte fueron ocupadas dos pístolas con cargadores y balas, tres carros, celulares, cuatro gps, pesos, dólares, y otras evidencias “vinculantes a la investigación”

Una nota indica que intervinieron en el complejo residencial de la avenida Enriquillo, y que en el área de parqueo, un minibús tenía la sustancia en una caleta en el piso, por loque fueron detenidos un dominicano y un paquistaní.

“Los organismos oficiales profundizan las investigaciones en relación con otros integrantes de esta red”, dice.