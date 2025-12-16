Docencia culmina el viernes y reanuda el 7

Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

El Ministerio de Educación (Minerd) informó al país la finalización el primer período de clases del Año Escolar 2025-2026, para el viernes 19 y la reanudación pautada para miércoles 7 de enero de 2026.

Por medio de un comunicado de prensa, la entidad hizo el llamado a los padres, madres y tutores, de garantizar la asistencia y puntualidad de los estudiantes desde el primer día, como parte del esfuerzo conjunto del personal docente para asegurar el pleno del tiempo de clases.

En ese sentido, la institución recordó que cada hora de docencia es fundamental para fortalecer los aprendizajes, reducir brechas educativas y avanzar por una educación de calidad.