Docentes investigarán problemas en escuelas

El Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (Ideice) anunció que 192 docentes ejecutarán 130 investigaciones este año, en centros educativos de las 18 regionales del país, mediante el programa “Conoce tu Regional Investigando” (CTRI).

Esos estudios corresponden a integrantes de la quinta cohorte del programa, quienes estarán enfocados en problemas prioritarios del sector educativo.

Dentro de esas, mejora de los aprendizajes, prácticas pedagógicas innovadoras, gestión y liderazgo escolar, clima educativo, formación y desempeño docente, educación secundaria y técnico-profesional, así como el análisis de políticas y programas educativos.

La información la ofreció Jesús Andújar Avilés, quien destacó que desde 2022 el programa ha impactado de manera directa la práctica docente en las regionales educativas, promoviendo la reflexión sistemática sobre los desafíos del aula.

Anunció que en los próximos días se realizará la entrega del 40 % del monto aprobado a cada proyecto de la quinta cohorte de “Conoce tu Regional Investigando”, con el fin de garantizar el inicio de los trabajos durante este año.

La coordinadora del programa, Joanny Polanco, destacó el compromiso, ética y rigor científico que caracterizan a los docentes involucrados en las investigaciones, incluyendo maestros, coordinadores, directores y técnicos educativos a nivel regional y de distritos educativos.