Uniremhos gradúa 637 nuevos profesionales en diversas áreas

La Universidad Eugenio María de Hostos invistió ayer a 637 nuevos profesionales en diversas áreas del saber, durante su 66 graduación ordinaria.

La carrera de Enfermería lideró la promoción, con un 64.36 % de los graduandos. Le siguieron Contabilidad y auditoría (9.10 %), Derecho (7.85 %) y Administración de Empresas (5.65 %).

Otras áreas como mercadotecnia y sistemas computacionales también tuvieron presencia destacada, mientras Odontología tuvo 1.73 % en postgrado. La Maestría en Salud Pública representó el 2.51 % y la de Enfermería Pediátrica el 0.47 %.

Las carreras de Comunicación Social (0.63%) y Medicina (0.31 %) registraron menores porcentajes.

Durante la ceremonia, el rector de Uniremhos, Wady Ramírez, destacó el papel de la educación superior como pilar de la resiliencia y el desarrollo sostenible, al subrayar que el conocimiento es una infraestructura invisible que sostiene la capacidad de adaptación y respuesta de las sociedades.

Tras el anuncio del presidente Luis Abinader sobre una reforma legislativa y curricular para rediseñar la educación dominicana y formar el capital humano que permita duplicar la economía al 2036, sostuvo que la transformación del sistema educativo sólo será viable mediante un esfuerzo articulado entre el Gobierno, la academia y la sociedad, sustentado en metas definidas y seguimiento continuo.

Entiende que la educación debe asumirse como un proyecto nacional sostenido en el tiempo, con evaluación permanente, fortalecimiento de la gestión escolar, infraestructura educativa sostenible y una cultura de mejora continua, alineada a los desafíos del desarrollo.

Durante la ceremonia, Johanna Corporán, egresada de Enfermería, alcanzó el índice académico más alto de la promoción y pronunció un emotivo discurso, en el que atribuyó ese logro a años de esfuerzo, disciplina y constancia.