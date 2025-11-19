Dolor tras asesinato de madre e hija en Brisas del Este; así las describen

Publicado por Ninoska Cuevas Creado: Actualizado:

Como personas obedientes y amistosas fueron descritas por familiares y amigos María Morillo Morillo y su hija adolescente, Elisabeth Ulloa Morillo, quienes perdieron la vida a manos de un individuo que entró a su vivienda, ubicada en la calle Mi Esfuerzo, sector Brisas del Este, en Santo Domingo Este.

“Esa muchacha era muy tranquila y muy amistosa con las personas. Era una muchacha de su trabajo a su casa”, manifestó Ramona Morillo, prima de la Elisabeth, visiblemente afectada por la tragedia que habría cometido José Francisco Montero Encarnación la madrugada del pasado lunes.

“Esa niña era muy obediente, no sabemos qué pasó, por qué él lo hizo”, agregó Rosa Martínez, vecina de las víctimas.

Entretanto, Mónica Montero, hija y hermana de las fallecidas, declaró entre lágrimas que desconoce el motivo del crimen y clamó a las autoridades por justicia.

“Si fue a robar, de la forma en que él lo hizo, no entiendo. Esperamos justicia, porque no fue a un perro que él le hizo todo lo que hizo”, pronunció la joven.

De su lado, una hermana de la madre asesinada aseguró entre sollozos que José Francisco actuó como si estuviera poseído por el “demonio” al momento del ataque.

“Eso sería el demonio que se le metió. Una gente en su sano juicio, no entiendo cómo puede hacer una maldad tan grande como la que él hizo con esas dos muchachas”, expresó Isadis Morillo.

Una niña herida

En el mismo hecho resultó herida una menor de 7 años, cuya identidad se reserva, quien recibe atenciones médicas en un centro de salud por heridas corto-penetrantes en varias partes de su cuerpo.

“Yo me di cuenta porque subió una hermana, y la más pequeña en un charco de sangre me dice: “Vecino, ayuda, ayuda”, y yo subí corriendo a ver qué pasaba y vi a la niña en el piso”, declaró Rafael Montero, propietario de la vivienda.

Mientras que el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, comunicó este martes que José Francisco Montero Encarnación permanece detenido y será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

Añadió que continúan profundizando las pesquisas con el objetivo de fortalecer el expediente acusatorio.