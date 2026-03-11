Mujer dominicana asesinada en Argentina: investigan supuesta pareja de 78 años

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Justicia de Tigre de Buenos Aires en Argentina investiga el femicidio de Luisa María De los Santos, una mujer dominicana de 30 años que fue encontrada con un disparo en la cabeza en una vivienda de El Talar. El principal sospechoso es su pareja, Julián Contreras, de 78 años, quien quedó detenido.

La víctima había llegado a la Argentina hacía apenas dos meses, ilusionada con un futuro mejor y con la promesa de un empleo. Sin embargo, según la investigación, terminó viviendo bajo control y violencia de Contreras, quien nunca cumplió con el pago acordado y mantenía una relación sexoafectiva con ella.

El domingo previo al crimen, Luisa le confesó a su tía que quería abandonar la casa porque “tenía miedo”. Fue la última vez que su familia la escuchó con vida.

Contreras declaró que encontró a la mujer muerta al salir del baño, pero los peritajes revelaron inconsistencias: la herida no era compatible con un suicidio, la escena había sido alterada y el arma utilizada —una carabina calibre .22— es difícil de manipular para un disparo autoinfligido.

La fiscalía sostiene que se trató de un femicidio tras una discusión. Los estudios forenses confirmaron hematomas en el cuerpo de la víctima, lo que refuerza la hipótesis de un forcejeo previo.

La causa fue caratulada como “homicidio triplemente calificado por el vínculo, por razones de género y por el uso de arma de fuego”.