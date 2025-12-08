Dos muertos, niña grave en choque

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Un hombre y una mujer perecieron y una niña de tres años resultó herida y está grave, en un choque frontal entre una yipeta, donde iban las víctimas y un autobús turístico en la carretera Macao–Miches. No hay informes de lesionados del autobús.

Según el diario Mdigital, los fallecidos son Micheiry Pérez Marcelino, de 24 años, oriunda de Moca y Christopher Jonathan Ménde, de 32 años, estadounidense, quienes murieron de manera instantánea a causa del impacto.

El portal indicó que la infante fue trasladada de urgencia a un centro médico de la zona, donde anoche permanecía en estado delicado.

Las autoridades dijeron que profundizan las investigaciones para determinar las causas de la colisión. Acudieron los equipos de emergencia y de tránsito.

Otra vez, las carretas son escenario de tragedias y de forma desgarradora cada fin de semana son las que más decesos aportan a las penosas estadísticas de accidentes de tránsito en el país.