Caso Senasa: Santiago Hazim se siente bien y tranquilo tras ser arrestado, según su abogado

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

“Él no tiene hecha, no tiene sospechas”. Con esas palabras, el abogado Miguel Valerio resumió la posición de su defendido, el exdirector de Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, al asegurar que desde el primer momento ha mostrado absoluta transparencia y disposición de colaborar con las autoridades.

Valerio explicó que Hazim acudió voluntariamente a la Procuraduría “por su propio pie” y que, desde el primer requerimiento, se puso a disposición de los procuradores. “Él no tiene nada que ocultar. Tal como dijo el presidente Luis Abinader, él tampoco cree tener cómplices”, afirmó.

El abogado indicó que, según lo que pudo ver en la orden de arresto y de allanamiento, su cliente fue objeto de un allanamiento, aunque reconoció que, en sentido general, el Ministerio Público ha dado un trato correcto al proceso. Sostuvo que se trata de un caso que debe investigarse y que todo funcionario público sabe que tiene la obligación de rendir cuentas.

Sobre el curso del proceso, Valerio anticipó que el Ministerio Público probablemente solicitará prisión preventiva, pero aseguró que la defensa demostrará que no existe mérito para imponer esa medida.

A nivel personal, afirmó que Hazim se encuentra en calma. “Se siente bien, se siente tranquilo. Repito, es una persona muy serena”, concluyó.