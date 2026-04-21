Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad El País

Población

Lluvias seguirán; en alerta seis provincias

Prevé que las temperaturas serán frescas en gran parte del país.

Martes lluvioso

Martes lluvioso

Soila Paniagua
Publicado por
Soila Paniagua

Creado:

Actualizado:

En:

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) mantiene en alerta verde a seis provincias por las lluvias que se registran en el país y el riesgo de inundaciones urbanas; crecidas de ríos, arroyos, cañadas y posibles deslizamientos de tierra.

El Instituto Dominicano de Meteorología prevé la ocurrencia de lluvias débiles en pueblos de la regiones este, sur y norte por un sistema frontal y una vaguada.

Las provincias en alerta verde son San José de Ocoa, Monseñor Nouel, Elías Piña, San Juan, Dajabón y La Vega por posible desbordamiento de ríos, donde se exhorta a la población estar atenta a los boletines de los organismos de socorros.

Prevé que las temperaturas serán frescas en gran parte del país.

En el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo habrá aguaceros, trueno y viento aislados. 

Sobre el autor
Soila Paniagua

Soila Paniagua

38 años de ejercicio profesional como periodista. Magister en Comunicación Estratégica y Relaciones Públicas (UASD). Especialidad en Periodismo Económico y relaciones comerciales, Universidad de Miami.
tracking