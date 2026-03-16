Duartianos recuerdan retorno de Duarte

Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

Como si tratara de aquella mañana del viernes 15 de marzo de 1844, en el puerto de Sans Soucí, Santo Domingo, el Instituto Duartiano conmemoró ayer el 182 aniversario del regreso al país del fundador de la República, Juan Pablo Duarte, que retornó a los 15 días de la exitosa proclama de la independencia.

El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, afirmó que el ideario de Duarte está vigente en la sociedad dominicana y, en el marco del acto, externó su preocupación por las guerras que cuestan tantas vidas inocentes y tanto daño provocan a los pueblos.

Preguntado sobre la letalidad de bombardeos de Estados Unidos a Irán y los conflictos en Medio Oriente, el jurista comentó: “Nosotros tenemos la preocupación de todas las personas sensatas en el mundo, que ven con preocupación estas acciones de guerra. Desafortunadamente, la guerra nunca ha conducido a buen lugar”.

Sostuvo que la guerra repercute en la República Dominicana y consideró que podría agravarse en la medida en que se prolongue debido a que ya se comenzó a experimentar cambios en los precios de todos los combustibles.

De acuerdo a Gómez Ramírez, esta guerra implica un daño al mundo. Llamó a los líderes a ir al diálogo. Deploró que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) sean ignoradas para llamar al cese al fuego, por no ser justas en sus decisiones.

Honra a Duarte

Con el toque del clarín, marchas, desfile militar y la interpretación del himno nacional, discurrió el acto solemnes y patriótico, en coordinación de la Armada de la República Dominicana (ARD) y la participación de las autoridades del buque-escuela de la Armada de España, Juan Sebastián Elcano.

Gómez Ramírez reiteró el compromiso de los duartianos con el legado independentista, al encabezar el acto en el Santuario de las Tortugas Marinas, en la base naval de Sans Soucí, frene al mar, lugar donde el 15 de marzo de 1844, Duarte arribó al país, terminando el exilio forzoso que lo mantuvo fuera durante varios meses.

Recordó que Duarte llegó en la noche del 14 y desembarcó en la mañana del 15 de marzo, procedente de Curazao, en la goleta “Leonor”, capitaneada por el patriota Juan Alejandro Acosta.

En tanto, el inspector general de la Armada Dominica, contraalmirante Juan Gilberto Núñez, afirmó que Duarte no hizo un simple retorno, porque cohesionó el sentimiento patriótico y estableció las bases de la soberanía.