Dueño reclama oro robado y entrega de “los Mellizos”

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

El envío a prisión preventiva de tres imputados en el asalto a la Joyería “Popy Oro” en Cristo Rey, de la capital, no satisfizo del todo a los dueños del negocio quienes reclaman la mercancía robada y el arresto y sometimiento a la justicia de “los Mellizos”, principales autores del hecho.

La jueza Fátima Veloz, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictó prisión preventiva por tres meses para Juan Alexander Gálvez Marte (Alex Bronx), Hensy Yoel Reynoso Abreu, y Wilkin Jonathan Báez de los Santos, y dispuso que el primero sea enviado a la cárcel de Las Parra, y los otros dos, a Najayo, San Cristóbal.

“A los Mellos que se entreguen y que den la cara por este hecho, ya que a ellos es que se le señala como los que entraron y dispararon, y hasta ahora lo que hemos visto es que le han ganado a la justicia que es la que está para protegernos…”, dijo Abraham Corporán Merbournes (Popi Oro), propietario de la Joyería.

De su lado, su madre dijo que lo que les interesa es recuperar el oro que les fue robado a su hijo, y pidió al presidente de la República Luis Abinader, que si no encuentran a los que se lo llevaron, que indemnice a su hijo para que este pueda volver a emprender (a negociar)”.

El asalto a “mano armada” se produjo el 7 de este mes en horas de la noche, y habría sido gestado desde la cárcel de La Victoria por Gálvez Marte, quien cumple allí 30 años de prisión por homicidio agravado.