Edesur con Alfa, nueva subestación eléctrica

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

Edesur Dominicana puso en funcionamiento la nueva subestación eléctrica Alfa, una obra que considera clave para fortalecer la estabilidad del servicio en el Gran Santo Domingo y mejorar la calidad energética para más de 257 mil clientes y que dijo costó más de RD$ 128.2 millones.

La entidad informó en un comunicado que beneficiará a Bayona, Manoguayabo, Pantoja, Los Girasoles, Alameda, Los Peralejos, Las Caobas, Las Palmas de Herrera, Villa Aura y otros.

Dijo que la infraestructura forma parte de u modernización orientado a robustecer el sistema eléctrico y garantizar mayor eficiencia y continuidad en el suministro.

Dijo que el proyecto incluye instalación de un transformador de 40 MVA, con niveles de tensión de 69/12.5 kV, que permitirá mejorar la demanda en zonas de alto consumo.