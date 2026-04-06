Tribunal da luz verde a nuevo peritaje en proceso contra los hermanos Espaillat

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El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ordenó la realización de un peritaje técnico en el proceso que involucra a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, procesados por el colapso del techo de la discoteca Jet Set Club que dejó 236 personas muertas y más de 100 heridas el pasado 8 de abril de este 2025.

La decisión está contenida en el auto administrativo núm. 057-2026-SSOL-00024, emitido por el juez Reymundo Mejía Zorrilla, quien acogió parcialmente la solicitud presentada por la defensa, basada en la necesidad de realizar diligencias de investigación y un contra-peritaje técnico.

El tribunal dispuso que el peritaje sea ejecutado por un equipo de ingenieros, quienes en un plazo de 30 días deberán evaluar aspectos estructurales clave, entre ellos la calidad del concreto, el estado del acero, posibles corrosiones, así como eventuales fallas que pudieran haber incidido en el colapso de la edificación objeto del proceso.

Asimismo, se ordenó analizar posibles factores externos o de origen humano, incluyendo la existencia de sustancias explosivas o compuestos químicos, mediante pruebas especializadas de laboratorio, así como estudios geotécnicos para determinar condiciones del subsuelo.

El tribunal también ordenó al Ministerio Público gestionar la extracción completa de la información contenida en un teléfono celular perteneciente a Carmen Burgos, a través del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), tras determinar que no existían elementos suficientes que justificaran la negativa previa del órgano acusador.

La decisión del juez fue fundamentada en la garantía del derecho de defensa, estableciendo que este debe ser material y efectivo, permitiendo a las partes proponer y producir pruebas que contribuyan al esclarecimiento de los hechos en igualdad de condiciones.