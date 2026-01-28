Eduardo Hidalgo pide terminar con el paro de la docencia en Boca Chica

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Eduardo Hidalgo, solicitó este miércoles a la seccional de Boca Chica dejar sin efecto el paro de docencia que afecta a más de cinco mil estudiantes del Distrito Educativo 10-05, convocado en reclamo por la designación de Teodosia Otaño como directora del Politécnico del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA).

Hidalgo explicó que su llamado responde a la destitución de Rafael Féliz García como rector del ITLA, así como a las reuniones realizadas ayer martes con la dirección regional y distrital de Educación y la ADP, elementos que —dijo— “hay que colocar en la mesa de análisis”.

“Espero que en el día de hoy haya un llamado a la integración en esos centros educativos, porque nosotros hemos estado discutiendo en el seno del Comité Ejecutivo Nacional (del gremio) una nueva forma de reclamar y luchar… Pienso que la paralización debe ser el último recurso, por eso estoy hablando de todo un proceso que lleva vigilia, visita a las regionales, a los distritos, etc.”, manifestó.

El docente indicó que el conflicto surgió debido a que la designación de Otaño constituye una decisión “equivocada de las autoridades”, al señalar que esta acaba de salir de la Dirección Regional de Educación y no concursó para ocupar dicha posición en el Politécnico del ITLA.

“Hemos dicho que hasta un técnico distrital o regional pueda ir de interino. Estamos diciendo: tomen a o b de las que participaron, y ya eso resuelve ese impasse innecesario que se produjo ahí, fruto de una visión equivocada de las autoridades”, pronunció.

Proceso de fusión del Minerd y la Mescyt

Eduardo Hidalgo también reiteró la preocupación de la ADP ante la posible fusión entre el Ministerio de Educación (Minerd) y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), al precisar que esa medida solo empeoraría la situación educativa dominicana.

“A nosotros nos preocupa el tema de la fusión, no es que nos opongamos por oponernos. Eso va a empeorar la situación educativa dominicana y viola la Estrategia Nacional de Educación, que está hablando para el año 2030”, afirmó el profesor.

De igual forma, mostró su confianza en que el presidente de la República, Luis Abinader, analice mejor la decisión y la deje sin efecto.

Las declaraciones del presidente de la ADP fueron ofrecidas durante una entrevista en el programa El Día, que conducen los periodistas Edith Febles, German Marte y Amelia Deschamps.