Omar Fernández espera que Luis Abinader incluya la indexación salarial en su rendición de cuentas

El senador por el Distrito Nacional de la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, expresó su expectativa de que, durante su sexto discurso de rendición de cuentas, el presidente Luis Abinader aborde el tema de la indexación salarial o el ajuste automático por inflación de la escala del Impuesto Sobre la Renta (ISR), como lo establece Código Tributario dominicano.

“Nos encantaría que se le ponga una fecha definitiva de cuándo se haría algo que no es un favor que se le cumpla al pueblo dominicano ni una excepción, sino un mandato de ley. Que se indexen los salarios que hoy pagan impuestos sobre la renta y que no deberían estar pagando, para que el sueldo de los dominicanos pueda rendir un poco más”, manifestó el legislador.

Continuó: “También creo que es importante que el Presidente debería abordar el hecho de que el sector construcción, tan estratégico para el crecimiento de nuestra economía, haya crecido tan solo un 1.5 % y que, en el presupuesto general del Estado que aprobamos en este Congreso Nacional, la inversión de capital no parece indicar un camino optimista para reactivar un sector tan estratégico como es la construcción”.

Asimismo, Fernández señaló que el rol del Estado es fomentar un sector privado sólido que genere empleos de calidad, y no que sea este, en lugar de consolidarse como una institución más pequeña, eficiente y menos burocrática, el principal generador de empleo en la República Dominicana.

“Creo que también quedan algunos desafíos pendientes, como el hecho de que, si bien crecieron los empleos formales en 2024-2025 en unos 117,000 empleos aproximadamente, caramba, como que es una gran contradicción que más del 70 % de esos empleos estén concentrados en el sector público”, declaró.

Además, el congresista condenó el apagón que afectó al país el pasado lunes y, adelantó los proyectos que someterá en esta nueva legislatura.